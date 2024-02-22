ظهرت الآن .. نتائج الثالث متوسط التمهيدي 2024 جميع المحافظات بالإسم ورقم الجلوس

تم الإعلان عن نتائج الثالث متوسط التمهيدي 2024 جميع المحافظات من جهة وزارة التربية والتعليم العراقية، خاصةً أنه تم الإنتهاء من عملية تصحيح الإمتحانات منذ فترة ليست قليلة، حيث إن عملية التصحيح تتم من خلال عدة مراحل، ويتم مراجعتها بدقة، والنتيجة سوف تظهر على الموقع الرسمي للوزارة، وموقع نتائجنا، بالإضافة لموقع السومرية، ويتم الاستعلام عن النتيجة بواسطة الإسم والرقم الإمتحاني للطالب.

نتائج الثالث متوسط التمهيدي 2024 جميع المحافظات

نتائج الثالث متوسط التمهيدي 2024 جميع المحافظات زاد البحث عن كيفية الحصول عليها، وما هي الروابط المتاحة والرسمية للإطلاع على النتيجة، وقد تم الإعلان من جانب الوزارة أن النتيجة سيتم ظهورها اليوم الخميس ٢٢ من فبراير لعام ٢٠٢٤، والجدير بالذكر أن النتيجة قد تأخرت كثيرًا، وطال انتظارها من الجميع، وإليكم خطوات الحصول على النتيجة من موقع وزارة التربية والتعليم كالتالي:

الدخول على الموقع الخاص بـ وزارة التربية والتعليم في العراق من هنا .

النقر على الأيقونة المكتوب عليها النتائج.

اختيار “ نتائج الدور التمهيدي ثالث متوسط 2024″.

كتابة رقم جلوس الطالب بدقة.

الضغط على كلمة بحث.

ستظهر أمامك النتيجة بالدرجات، والنسبة المئوية.

نتائج التمهيدي الثالث المتوسط (موقع نتائجنا)

يمكنك الحصول على نتيجة التمهيدي الثالث متوسط من خلال موقع نتائجنا، وذلك باتباع بعض الخطوات البسيطة كالتالي: