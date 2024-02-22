بث مباشر مباراة الاتحاد ونافباخور الأوزبكستاني، يتم اللقاء القوى بين اتحاد جدة و نافباخور الأوزبكستاني، بدور 16 من بطولة دوري أبطال آسيا للموسم 2023 – 2024، حيث انها ستقام على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ومن خلال مقالنا سنتعرف على مباراة الاتحاد ضد نافباخور.

نتيجة مباراة الاتحاد ونافباخور في دوري أبطال أسيا

تم انتهاء لقاء الذهاب بين اتحاد جدة ونافباخور بالتعادل السلبي ويرغب كل من الفريقين في استرجاع الخسارة في مواجهة الإياب لحسم التأهل إلى الدور المقبل، ويتم الحماس من الاتحاد لتحقيق لقب البطولة والتي تعتبر فرصة قوية لتحقيق لقب الدوري السعودي حيث انه احتل صدارة مجموعته برصيد 15 نقطة من 6 مباريات كما جاء في المكز الثاني نافباخور الأوزبكي بالمجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة.

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يتم انطلاق مباراة الاتحاد ونافباخور في دوري أبطال آسيا 2023-2024 اليوم الموافق الخميس 22 فبراير 2024 والتي تقام على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية وذلك في تمام الساعة السادسة بتوقيت مصر، والسابعة مساءًا بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ونافباخور في دوري أبطال آسيا

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية بنقل المباراة عبر شاشاتها ويتم ذلك على قناة beIN Sports AFC 1، كما انه سيتم بثها على شبكة القنوات السعودية SSC Sports 1. واعلن عن معلق مباراة الاتحاد ضد نافباخور في دوري أبطال آسيا وهو حسن العيدروس، ليتم نقل أحداث المباراة كما انه سيتم التعليق من فارس عوض ورؤوف خليف التعليق على المواجهة عبر شبكة قنوات SSC السعودية الناقلة للمباراة.