“مترجم Hd” مسلسل قيامة عثمان الحلقة 149 عبر تردد القناة الناقلة لها أحداث جديدة وقوية

تم إصدار الإعلان الترويجي الثاني مسلسل قيامة عثمان الحلقة 149 عبر قناة الفجر الجزائرية، ولاقت هذه الحلقة إقبالاً كبيراً من الملايين في العالم العربي حيث شهدنا من خلال الإعلان تطورات مثيرة صراعات جديدة بين الدولة العثمانية وتاج الدين، والجدير بالذكر أن هذا المسلسل حقق نجاحاً كبيراً وأصبح محط أنظار الجماهير حيث استمتع المشاهدون بأحداث مشوقة وأداء قوي من قبل الممثلين التركيين البارعين، ومن المتوقع أن تكون هذه الحلقة تتضمن تطورات هامة مما أثار اهتمام المشاهدين وجعلهم يترقبون بشغف الأحداث القادمة في المسلسل.

القنوات الناقلة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 149

في إطار التعرف على أحداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 149، ينبغي أن نشير إلى أنه استطاع خلال المواسم الماضية تحقيق نجاحًا هائلًا يتجاوز كل التوقعات حيث حظى بشعبية متزايدة وانتشار واسع في جميع أنحاء العالم، وأدى الممثل الشهير بوراك أوزجيفيت أداء بارز في هذا المسلسل الذي يؤدي دور البطولة ويجسد شخصية الغازي عثمان أرطغرل، ويمثل هذا المسلسل دراما تاريخية تتناول قصة تأسيس الدولة العثمانية، قد تم عرضه خلال أربع مواسم حتى الآن، ويتم عرض الموسم الخامس حاليًا، ومن المقرر أن الحلقة 149 من المسلسل تشهد تطورات هامة، حيث يدخل عثمان في مواجهة جديدة مع تاج الدين، وكمل سيتم الإعلان عن اكتمال زواج أروهان، وينجح علاء الدين في كشف الشخص الذي أطلق السهم المسموم على غونجا.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 149

لم يتبق إلا ساعات قليلة عن عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 149 الذي شهدت أخباراً كثيرة حول تأجيلها، إلا أن القنوات الناقلة نفت هذه الشائعات وأكدت أن الحلقة سيتم عرضها في موعدها الرسمي حيث سيتم عرض الحلقة على قناة ATV التركية اليوم الأربعاء الموافق 21 فبراير، وذلك في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت تركيا، وستكون متاحة أيضًا بعد منتصف الليل على المنصات عبر الإنترنت، وسيتم إذاعتها مترجمة يوم الخميس الموافق 22 فبراير 2024على قناة الفجر الجزائرية في تمام الساعة 11 مساءً، حيث أن التردد الخاص بها هو كالتالي..