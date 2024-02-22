الهلال يحقق الفوز علي سباهان بثلاثة اهداف دوري أبطال أسيا

يبحث الكثير عن موعد مباراة الهلال وسباهان الايراني في نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، والتي سيتم اقامتها في المملكة العربية السعودية، من خلال حضور الكثير من الجمهور المشجعين للفريقين ومن خلال مقالنا سنتعرف على موعد مباراة الهلال وسباهان.

الهلال يحقق الفوز علي سباهان

يهتم الكثير من عشاق عالم الساحرة المستديرة بالتعرف على مباراة الهلال وسباهان، وتم فوز نادي الهلال خلال يوم الخميس الماضي ويحصل شعبية كبيرة وسيتم اقامة هذه المباراة المرتقبة في الدور السادس عشر من بطولة دوري أبطال آسيا ويرغب الكثير في التعرف على موعد مباراة الهلال و القنوات الناقلة لمباراة الهلال وسباهان.

سيتم اقامة مباراة الهلال وسباهان الإيراني نهائي دوري ابطال آسيا وذلك يوم الخميس الموافق الثاني والعشرين من شهر فبراير اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وذلك في تمام الساعة العاشرة العاشرة مساء بتوقيت الامارات العربية المتحدة وستقام على ملعب المملكة أرينا في المملكة العربية السعودية زتم التصريح ع غياب بعض من لاعبي الهلال ومنهم لاعب وسط الفريق محمد البريك.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وسباهان

يمكننا ان نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال وسباهان الإيراني في إياب ثمن نهائي دوري ابطال آسيا والتي تقام على شبكة قنوات بين سبورت الرياضية القطري وقناة ssc الرياضية السعودية من خلال التعليق على المواجهة من المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي وذلك على شاشة قنوات الرياضة السعودية.