جيبتلك طريقة تحديث جاتا 5 xbox بالإيميل والكود+طريقة تحميل الخريطة الجديدة ل vice city

يتساءل كثير من محبي العاب المغامرة والاكشن عن كيفية تحديث جاتا 5 xbox، حيث تعتبر هذه اللعبة من اجمل العاب المغامرة وإتمام المهام وقد حظيت هذه اللعبة على اعجاب ملايين الأشخاص حول العالم، ولذلك لما تتمتع به لعبة جاتا 5 xbox من جرافيك ذو جودة عالية ورسومات وخلفيات رائعة تشبه الواقع، وقد نتعرف اليوم على أهم التحديثات التي طرأت على اللعبة وكيفية تحديث جاتا 5 xbox فتابعونا.

تحديث جاتا 5 xbox

اطلقت روكستار تحديث جديد للعبة جاتا 5 إكس بوكس وكان اخر تحديث في 14 من فبراير 2024 الحالي بالاضافة الى بعض اصلاحات التقنية التي كانت تسبب مشاكل في اللعبة نتعرف عليها من النقاط التالية:

تم العمل على إصلاح مشكلة تمنع بعض اللاعبين من التقدم في مهمة The Big Score.

تم إصلاح مشكلة تمنع بعض اللاعبين من شراء بعض العقارات.

تم إصلاح مشكلة تمنع اللاعبين من الانضمام إلى جلسات GTA Online.

تم تحسين أداء اللعبة على Xbox Series X|S.

تم تحسين وقت تحميل اللعبة.

تم تحسين استقرار اللعبة.

تم إضافة 10 سيارات جديدة إلى اللعبة.

تم إضافة 5 أسلحة جديدة إلى اللعبة.

تم إضافة 10 ملابس جديدة إلى اللعبة.

خطوات تحديث جاتا 5 xbox

يمكن تحديث لعبة جاتا 5 xbox من خلال تنفيذ الخطوات التالية: