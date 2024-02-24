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جيبتلك طريقة تحديث جاتا 5 xbox بالإيميل والكود+طريقة تحميل الخريطة الجديدة ل vice city
يتساءل كثير من محبي العاب المغامرة والاكشن عن كيفية تحديث جاتا 5 xbox، حيث تعتبر هذه اللعبة من اجمل العاب المغامرة وإتمام المهام وقد حظيت هذه اللعبة على اعجاب ملايين الأشخاص حول العالم، ولذلك لما تتمتع به لعبة جاتا 5 xbox من جرافيك ذو جودة عالية ورسومات وخلفيات رائعة تشبه الواقع، وقد نتعرف اليوم على أهم التحديثات التي طرأت على اللعبة وكيفية تحديث جاتا 5 xbox فتابعونا.
تحديث جاتا 5 xbox
اطلقت روكستار تحديث جديد للعبة جاتا 5 إكس بوكس وكان اخر تحديث في 14 من فبراير 2024 الحالي بالاضافة الى بعض اصلاحات التقنية التي كانت تسبب مشاكل في اللعبة نتعرف عليها من النقاط التالية:
- تم العمل على إصلاح مشكلة تمنع بعض اللاعبين من التقدم في مهمة The Big Score.
- تم إصلاح مشكلة تمنع بعض اللاعبين من شراء بعض العقارات.
- تم إصلاح مشكلة تمنع اللاعبين من الانضمام إلى جلسات GTA Online.
- تم تحسين أداء اللعبة على Xbox Series X|S.
- تم تحسين وقت تحميل اللعبة.
- تم تحسين استقرار اللعبة.
- تم إضافة 10 سيارات جديدة إلى اللعبة.
- تم إضافة 5 أسلحة جديدة إلى اللعبة.
- تم إضافة 10 ملابس جديدة إلى اللعبة.
خطوات تحديث جاتا 5 xbox
يمكن تحديث لعبة جاتا 5 xbox من خلال تنفيذ الخطوات التالية:
- قم بتشغيل Xbox الخاصة بك.
- انتقل إلى متجر الالعاب جوجل بلاي.
- اختر لعبة GTA V.
- ثم قم بالضغط على ابدأ.
- إذا كان هناك تحديث متاح، فسيتم تنزيله تلقائيًا.
- بعد تنزيل التحديث، يمكنك تشغيل GTA V و الاستمتاع بالميزات الجديدة.
- قد تختلف ميزات التحديث حسب إصدار Xbox الذي لديك.
- تأكد من أن لديك مساحة كافية على Xbox الخاص بك لتثبيت التحديث.