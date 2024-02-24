منوعات

جيبتلك طريقة تحديث جاتا 5 xbox بالإيميل والكود+طريقة تحميل الخريطة الجديدة ل vice city

علاء محمدمنذ 5 ساعات
0
تحديث جاتا 5 xbox
تحديث جاتا 5 xbox

يتساءل كثير من محبي العاب المغامرة والاكشن عن كيفية تحديث جاتا 5  xbox، حيث تعتبر هذه اللعبة من اجمل العاب المغامرة وإتمام المهام وقد حظيت هذه اللعبة على اعجاب ملايين الأشخاص حول العالم، ولذلك لما تتمتع به لعبة جاتا 5 xbox من جرافيك ذو جودة عالية ورسومات وخلفيات رائعة تشبه الواقع، وقد نتعرف اليوم على أهم التحديثات التي طرأت على اللعبة وكيفية تحديث جاتا 5 xbox فتابعونا.

تحديث جاتا 5 xbox

اطلقت روكستار تحديث جديد للعبة جاتا 5 إكس بوكس وكان اخر تحديث في 14 من فبراير 2024 الحالي بالاضافة الى بعض اصلاحات التقنية التي كانت تسبب مشاكل في اللعبة نتعرف عليها من النقاط التالية:

  • تم العمل على إصلاح مشكلة تمنع بعض اللاعبين من التقدم في مهمة The Big Score.
  • تم إصلاح مشكلة تمنع بعض اللاعبين من شراء بعض العقارات.
  • تم إصلاح مشكلة تمنع اللاعبين من الانضمام إلى جلسات GTA Online.
  • تم تحسين أداء اللعبة على Xbox Series X|S.
  • تم تحسين وقت تحميل اللعبة.
  • تم تحسين استقرار اللعبة.
  • تم إضافة 10 سيارات جديدة إلى اللعبة.
  • تم إضافة 5 أسلحة جديدة إلى اللعبة.
  • تم إضافة 10 ملابس جديدة إلى اللعبة.
تحديث جاتا 5 xbox
تحديث جاتا 5 xbox

خطوات تحديث جاتا 5 xbox

يمكن تحديث لعبة جاتا 5 xbox  من خلال تنفيذ الخطوات التالية:

خطوات تحديث جاتا 5 xbox
خطوات تحديث جاتا 5 xbox
  • قم بتشغيل Xbox الخاصة بك.
  • انتقل إلى متجر الالعاب جوجل بلاي.
  • اختر لعبة GTA V.
  • ثم قم بالضغط على  ابدأ.
  • إذا كان هناك تحديث متاح، فسيتم تنزيله تلقائيًا.
  • بعد تنزيل التحديث، يمكنك تشغيل GTA V و الاستمتاع بالميزات الجديدة.
  • قد تختلف ميزات التحديث حسب إصدار Xbox الذي لديك.
  • تأكد من أن لديك مساحة كافية على Xbox الخاص بك لتثبيت التحديث.
إنضم لقناتنا على تيليجرام

الوسوم
علاء محمدمنذ 5 ساعات
0

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى