Osman season 5 مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 149 تابع الحلقة الجديدة من قيامة عثمان مترجمة للعربية

تتم اليوم إذاعة مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 149، حيث يعد هذا المسلسل من أبرز المسلسلات التاريخية التركية وأكثرها شعبية، حيث نجح المسلسل في جذب ملايين المشاهدين في العالم العربي على الرغم من وجود أعمال درامية تركية أخرى على الساحة، ويتوقع أن تحمل الحلقة الجديدة العديد من المفاجآت الدرامية المشوقة التي ستثير حماس وفضول المشاهدين، مما يجعلهم متحمسين لمتابعة الأحداث الجديدة التي ستكشف عنها الحلقة.

احداث مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 149

تابع مسلسل قيامة عثمان الحلقة 149 عبر ترددات القنوات الناقلة له، حيث لابد أن نشير إلى أنه يعد إحدى الأعمال التلفزيونية التي حققت شعبية كبيرة منذ إذاعته في عام 2019، فهو في الواقع تكملة لمسلسل “قيامة أرطغرل” الذي نال إعجاب المشاهدين، ومن المقرر في الحلقة القادمة أن يتعرض المؤسس عثمان لفخ من الأعداء بعد محاولته لتحرير الأسرى، بالإضافة إلى مواجهته لمؤامرة جديدة من جلاد الرومان الذي يريد للتخلص منه بأي وسيلة، والجدير بالذكر أن هذا المسلسل حقق خلال المواسم السابقة سلسلة من النجاحات الكثيرة، وقد عبّر النجم التركي بوراك أوزجيفيت عن فرحته الكبيرة بتفاعل الجماهير التي تنتظر العمل بشغف.

القنوات الناقلة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 149 مترجم

تتولى قناة ATV التركية إذاعة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 149 كل يوم أربعاء في تمام الساعة 9 مساءً، وبذلك يمكن للمشاهدين الاستمتاع بأحداث المسلسل من خلال إدخال التردد الخاص بها من خلال البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 10796.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

بالإضافة إلى ذلك، يتم إذاعة هذا المسلسل على قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس من كل أسبوع، ويمكن لكافة المشاهدين الاستمتاع بمحتواها من خلال إدخال التردد التالي:

التردد: 12034

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

وبذلك يتسنى لكافة المشاهدين الاستمتاع ومتابعة أحداث المسلسل عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال قناة الفجر الجزائرية.