“قوم بسرعة جهز محفظتك” صرف معاشات شهر مارس بالزيادة الجديدة قبل شهر رمضان.. هي دي الاخبار اللي تفرح..!!

موضوع صرف المعاشات هو واحد من أهم القضايا التي تهم شريحة كبيرة من المجتمع فهي تمثل مصدر الرزق الوحيد للعديد من الأشخاص الذين يعتمدون عليها لتأمين حياتهم اليومية ومن المهم جداً أن يكون لديهم فكرة واضحة عن مواعيد صرف المعاشات وبخاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك الذي يحمل معه متطلبات واحتياجات إضافية في هذا السياق قامت الحكومة بإصدار بيان يحدد موعد صرف المعاشات لشهر مارس من عام 2024 حيث تم الإعلان عن تاريخ صرف المعاشات بتاريخ 1 مارس 2024 وتم تحديد هذا التاريخ وفقاً للزيادة الجديدة التي تم إقرارها مؤخراً حيث سيحصل المواطنون على مبالغ أعلى من المعاشات السابقة وتشكل هذه الزيادة الجديدة فرصة رائعة للمواطنين لتحسين مستوى حياتهم وتلبية احتياجاتهم.

اماكن صرف المعاشات

سوف يتم تنفيذ توزيع المعاشات الخاصة بشهر مارس 2024 عبر جميع فروع البريد المصري المنتشرة في جميع أنحاء البلاد مما يؤكد الوصول السليم والفعال لهذه الخدمة إلى جميع المستحقين وايضا سوف يتاح لمجموعة مختارة من المستفيدين للمعاشات الاستفادة من خيار استلامها عبر البنوك المحلية أو بواسطة خدمات بنك ناصر الاجتماعي بجانب الاستفادة من خدمات المحافظ الإلكترونية المتوفرة عبر التطبيقات المخصصة على الهواتف المحمولة وذلك لتسهيل الوصول إليها وتقديم الدعم اللازم للمستفيدين.

زيادة المعاشات للمواطنين

من المتوقع زيادة بنسبة 15٪ في المخصصات التقاعدية ابتداء من شهر مارس عام 2024 وذلك لصالح 13 مليون مواطن في جمهورية مصر العربية بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 74 مليار جنيه مصري هذا وسوف تشهد المعاشات المرتبطة ببرنامج تكافل وكرامة زيادة أيضًا خلال عام 2024 بتكلفة تقدر بنحو 5.5 مليار جنيه مما يرفع نسبة الزيادة الإجمالية خلال العام إلى 55٪ من قيمة المعاش ومن المقرر تخصيص مبلغ قدره 41 مليار جنيه مصري في السنة المالية الجديدة 2024-2025 لصالح المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.