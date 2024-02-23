هترسي علي كام كيلو!!.. نصيب الفرد من الزيت والسكر شهر مارس 2024 + قائمة اسعار السلع التموينية

قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية تحديد نصيب الفرد من الزيت والسكر على قائمة أسعار السلع التموينية لشهر فبراير الجاري 2024، والتي يبدأ صرفها غدا الخميس لجميع حاملي البطاقات التموينية والبالغ عددهم 21 مليون بطاقة مستحقة للسلع التموينية المدعمة شهريا، نتعرف على التفاصيل فى المقال التالي.

نصيب الفرد من الزيت والسكر

يأتي نصيب الفرد من الزيت والسكر عن شهر فبراير 2024 وفقا للمعلن من وزارة التموين كما يلي:

صرف زجاجة زيت 800 مللي لكل فرد وبحد أقصى 4 زجاجات زيت للبطاقة الواحدة.

صرف كيلو سكر لكل فرد وبحد أقصى 6 كيلوجرامات سكر على للبطاقة الواحدة.

أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2024

وتأتي بعد معرفة نصيب الفرد من الزيت والسكر نكشف ايضا أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2024 كالتالي: