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هترسي علي كام كيلو!!.. نصيب الفرد من الزيت والسكر شهر مارس 2024 + قائمة اسعار السلع التموينية
نصيب الفرد من الزيت والسكر
قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية تحديد نصيب الفرد من الزيت والسكر على قائمة أسعار السلع التموينية لشهر فبراير الجاري 2024، والتي يبدأ صرفها غدا الخميس لجميع حاملي البطاقات التموينية والبالغ عددهم 21 مليون بطاقة مستحقة للسلع التموينية المدعمة شهريا، نتعرف على التفاصيل فى المقال التالي.
نصيب الفرد من الزيت والسكر
يأتي نصيب الفرد من الزيت والسكر عن شهر فبراير 2024 وفقا للمعلن من وزارة التموين كما يلي:
- صرف زجاجة زيت 800 مللي لكل فرد وبحد أقصى 4 زجاجات زيت للبطاقة الواحدة.
- صرف كيلو سكر لكل فرد وبحد أقصى 6 كيلوجرامات سكر على للبطاقة الواحدة.
أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2024
وتأتي بعد معرفة نصيب الفرد من الزيت والسكر نكشف ايضا أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2024 كالتالي:
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- سكر معبأ كيلوجرام واحد بسعر 12.60 جنيه.
- زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.
- أرز معبأ كيلوجرام واحد بسعر 12.60 جنيه.
- مكرونة 800 جم بسعر 13 جنيهًا.
- مكرونة 400 جم بسعر 6.50 جنيه.
- عدس مجروش 500 جرام بسعر 21 جنيهًا.
- فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات.
- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك كيلوجرام بسعر 18 جنيهًا.
- شاي ناعم 40 جرامًا بسعر 5 جنيهات.
- صلصة 300 جرام بسعر 8 جنيهات.
- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.
- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.
- مسحوق أتوماتيك 800 جرام بسعر 25 جنيهًا.
- مسحوق عادي يدوي 800 جرام بسعر 16 جنيها.
- صابون غسيل 125 جرامًا بسعر 3 جنيهات.
- صابون تواليت 125 جرام بسعر 7.50 جنيه.
- لبن جاف 125 جرامًا بسعر 25.50 جنيه.
- کیس ملح طعام 300 جرام بسعر 1.25 جنيه.
- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 2.50 جنيه.
- قهوة سريعة الذوبان 18 جرامًا بسعر 4 جنيهات.