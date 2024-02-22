” مغامرات توم وجيري ” استقبل تردد قناة توم وجيري 2024 للاستمتاع بافضل محتوى كرتوني

يمكننا ان نقوم بتطوير تردد القناة حيث انها تحسن جودة البث و الإرسال ويسهل الاستمتاع بافضل البرامج والأفلام الكرتونية المحبوبة وحازت القناة على اعجاب الكثير وانتشرت بصورة واسعه في العالم العربي ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قناة توم وجيري 2024.

قناة توم وجيري

تعتبر قناة توم وجيري من ضمن اهم القنوات التي تقوم بتقديم محتوى مسلي وممتع لصغارك وتعلمهم بعض من الصفات بطريقة ممتعو ويمكننا الاستمتاع به على على النايل سات:

التردد:12149

معامل الترميز:27500

معامل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ:6/5

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة توم وجيري على العرب سات

تعتبر من القنوات المميزة والمفضلة لدى الكثير سواء كبار او صغار وانه يمكننا ان نقوم بالاستمتاع بافضل محتوى للقناة على العرب سات من خلال التالي:

التردد:11315

معامل الترميز:27500

معامل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ:6/5

يتم استقبال القناة على القمر الصناعي: عرب سات.

كيفية ضبط القناة توم وجيري على الجهازك

يمكننا ان نقوم باستقبال محتواها على جهازك من خلال التالي: