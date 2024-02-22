تردد القنوات
” مغامرات توم وجيري ” استقبل تردد قناة توم وجيري 2024 للاستمتاع بافضل محتوى كرتوني
يمكننا ان نقوم بتطوير تردد القناة حيث انها تحسن جودة البث و الإرسال ويسهل الاستمتاع بافضل البرامج والأفلام الكرتونية المحبوبة وحازت القناة على اعجاب الكثير وانتشرت بصورة واسعه في العالم العربي ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قناة توم وجيري 2024.
قناة توم وجيري
تعتبر قناة توم وجيري من ضمن اهم القنوات التي تقوم بتقديم محتوى مسلي وممتع لصغارك وتعلمهم بعض من الصفات بطريقة ممتعو ويمكننا الاستمتاع به على على النايل سات:
- التردد:12149
- معامل الترميز:27500
- معامل الاستقطاب: أفقي
- معامل تصحيح الخطأ:6/5
- القمر الصناعي: نايل سات
تردد قناة توم وجيري على العرب سات
تعتبر من القنوات المميزة والمفضلة لدى الكثير سواء كبار او صغار وانه يمكننا ان نقوم بالاستمتاع بافضل محتوى للقناة على العرب سات من خلال التالي:
- التردد:11315
- معامل الترميز:27500
- معامل الاستقطاب: أفقي
- معامل تصحيح الخطأ:6/5
- يتم استقبال القناة على القمر الصناعي: عرب سات.
كيفية ضبط القناة توم وجيري على الجهازك
يمكننا ان نقوم باستقبال محتواها على جهازك من خلال التالي:
- يتم القيام في بداية الامر بالضغط على زر القائمة Menu على جهاز التحكم عن بعد.
- انتقل إلى قائمة بحث في القائمة الرئيسية.
- ثم حدد نوع القمر الصناعي الذي تستخدمه وهو عرب سات أو نايل سات.
- ثم يتم كتابة كل من تردد قناة توم وجيري، والاستقطاب والترميز.
- قم بالضغط على كلمة بحث.
- بعدها فحص الترددات والبحث عن قناة توم وجيري.
- ستظهر قناة توم وجيري ضمن قائمة القنوات المتاحة على جهاز الاستقبال الخاص.