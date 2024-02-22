“ظهرت هالحين”.. لينك نتائج الثالث متوسط 2024 في لعموم محافظات العراق ” بالرقم الامتحاني” عبر موقع وزارة التربية وموقع نتائجنا

الخبر الذي كان ينتظر مئات الآلاف من الطلاب والطالبات في جميع محافظات العراق بخصوص نتائج الثالث المتوسط للفصل الدراسي الأول، ها هي قد أعلنت وزارة التربية العراقية خبرا هاما وعاجل والذي يعتبر بمثابة نبأ السعادة والفرحة لجميع الطلاب بأن نتائج الثالث المتوسط المرحلة التمهيدية لعام 2024 قد ظهرت الآن، ويأتي هذا بالتزامن بعد انتهاء الطلاب من الامتحانات خلال الفترة القليلة الماضية، وقد تزايدت محركات البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة موعد ظهور النتيجة للاطمئنان على النتيجة وحصاد فرحة النجاح ونجد أن هذه المرحلة تعتبر من المراحل المهمة في تحديد مستوى الطالب التابعة السطور القادمة لتفاصيل أكثر حول الموضوع.

لينك نتائج الثالث المتوسط عبر موقع وزارة التربية العراقية

بعد أن أعلنت وزارة التربية العراقية بأن النتائج الآن متاحة للاستعلام عنها يمكن لجميع الطلاب وبكل سهولة الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط بالدخول على الموقع الخاص بوزارة التربية العراقية، وإتباع بعض الخطوات وقد جاءت على النحو التالي:

الخطوة الأولى يتم فيها الدخول مباشرة على الموقع الخاص بوزارة التربية العراقية من هنا.

الخطوة الثانية يتطلب الأمر من الطالب أولي الأمر القيام بكتابه الاسم ويتبع هذا بكتابه الرقم الامتحان.

الخطوة الثالثة فيها النقر على أيقونة الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الفصل الدراسي الأول.

الخطوة الأخيرة ويتم فيها النقر على أيقونة عرض النتائج لتظهر للطالب تفصيليا كل الدرجات

رابط نتائج الثالث المتوسط من خلال موقع نتائجنا

في هذا السياق قد أوضحت وزارة التربية العراقية بأن نتائج سوف يتم رفعها على أيضاً موقع نتائجنا ويمكن أن يحصل عليها الطلاب بصيغة الـ pdf وهذا الأمر يتطلب أيضا إتباع بعض الخطوات: