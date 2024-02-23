50 قطعة نقدية صفقات فرصة ومكافآت خرافية 60 ألف نقطة من كونامي تحديث eFootball V3-3-1 2024 أستمتع الآن بمغامرات جديدة

تحديث eFootball V3-3-1 2024 الخرافي الجديد الذي تم عرض التفاصيل الخاصة به اليوم علي الموقع الرسمي بعرض العديد من المكافآت والهدايا المتنوعة من كونامي تجعل تجربة اللعبة تزيد من إثارتها وتشويقها ألعب الآن لعبة eFootball V3-3-1 للأندرويد 2024 وأحصل علي الهدايا الحصرية مع التحديث الجديد الذي سيصل أليك في صندوق الوارد الخاص بك مع 60 ألف نقطة خبرة لكل اللاعبين في تحديث eFootball V3-3-1 الجديد وعن التفاصيل الخاصة بالتحديث نستعرض معلوماته في الفقرات القادمة من مقال اليوم .

تحديث eFootball V3-3-1 2024

تحميل eFootball V3-3-1 الجديدة تستمع به مع العديد من الإضافات الحصرية للموسم الجديد وذلك للاحتفال ببداية الموسم الحصري J LEAGUE مع عقد الحملة التذكارية المليئة بالمفاجآت الحصرية مع الأهداف والأحداث الخاصة في لعبة eFootball V3-3-1 للأندرويد تحصل علي صفقات الفرصة المتنوعة والجديدة مع عروض الفرصة المجانية لتسجيل الدخول الخاص بك علي أي فوتبول وتبدأ الحملة الخاصة بالمكافآت الحصرية والهدايا بدء من اليوم وتستمر حتي نهاية الشهر الجاري بحصول كل اللاعبين علي صفقات الفرصة X2 .

لعبة eFootball V3-3-1 للأندرويد

تحديث eFootball V3-3-1 2024 بمناسبة نزوله علي المتاجر المعتمدة الرسمية سيتم إرسال عروض الفرصة المختلفة في صندوق الوارد الخاص باللاعب مع أهداف الحملة الجديدة في الدوري الياباني كما بعد أن يتم تحميل eFootball V3-3-1 الجديدة علي هاتفك تحصل علي 50 قطعة نقدية مجانية مع برنامج تدريب X1 وعدد 20 ألف نقطة خبرة بجانب 80 ألف GB تنتهي الحملة الجديدة يوم 7 من شهر مارس القادم ويشمل التحديث الجديد في لعبة أي فوتبول بيس 2024 حدث VS AI مع ربح 60 ألف نقطة خبرة عبر تحدي المشاركة بالأندية اليابانية .

أي فوتبول بيس eFootball V3-3-1

كما يشمل تحديث eFootball V3-3-1 2024 عبر إكمال التحديات الخاصة بالمباريات تحصل علي 50 عملة مجانية مع 3 برامج تدريب علي المهارات الخاصة بالمباريات ضمن مباريات VS USER كما عبر حدث eFootball V3-3-1 يمكنك استخدام لاعبين J1 LEAGUE ولاعبين MEIGI YASUDA وغيرهم كما عبر مشاركتك في الحدث الذي يسمي الأندية اليابانية لكي ما تختبر مهارات الفريق الخاص بك عبر ذلك الحدث .

الإضافات الجديدة في تحديث eFootball V3-3-1 2024

إضافة الشرائط الجديدة الخاصة بمظهر اللعبة .

تم إضافة الكرات الجديدة كما هو معتاد مع كل تحديث .

تحميل eFootball V3-3-1 الجديدة سيحتوي علي خلفيات إعلامية جديدة .

إضافة لوحات إعلانية متعددة بجانب الملعب بمظهر مختلف عما سبق .

كما تم إصلاح مشكلة شاشات القائمة المعنية ورصيد النقاط الحالي .

تم تعديد شروط الاستخدام في لعبة eFootball V3-3-1 للأندرويد .

والمزيد من الإضافات الأخري تستمتع بها عند تحميل لعبة أي فوتبول 2024 .

تحديث eFootball V3-3-1 2024 الجديد الشامل العديد من المكافآت الحصرية مع إرسال الهدايا لكل اللاعبين في صندوق الوارد الخاص بهم أثناء فترة الحملة المقررة من كونامي .