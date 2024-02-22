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الاعلان رسمي … موعد امتحانات الترم الثاني 2024 في كافة المراحل وفقا للتقويم الدراسي
يبحث الكثير من الطلبة والطالبات عن موعد بدء امتحانات الترم الثاني 2024 وذلك بسبب انه سيتم استمرار الدراسة الترم في شهر رمضان وانه سيتم نشر كل ما يتعلق بالترم الثاني من خلال جدول مجهز من الوزارة ومن خلال مقالنا سنتعرف على موعد امتحانات الترم الثاني 2024.
موعد امتحانات الترم الثاني 2024
يهتم بالبحث بشكل مكثف من قبل الطلبة والطالبات عن موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني فقد تم بدء الدراسة بالترم الثاني في يوم السبت الموافق العاشر من فبراير 2024 بكافة المراحل الدراسية في المدارس وأيضا الجامعات، حيث ان الموعد لنهاية الترم الثاني في كل من الجامعات الحكومية و الجامعات الأهلية وسيكون الترم الثاني لشهر يونيو المقبل.
جدول نهاية الفصل الدراسي الثاني 2024
يهتم بالبحث عن الجدول الكثير من الطلاب وانه يتم الكشف عن هذا الجدول لكل الطلبة والطالبات ويكون كما يلي:
- فقد تم بدء الترم الأول في يوم 30 سبتمبر 2023 والذي تم انتهائه في يوم الخامس والعشرون من يناير 2024
- فقد تم القيام باداء امتحانات الترم الأول في اليوم الخامس عشر من يناير 2024 والذي تم الانتهاء منها في كل من المدارس والجامعات
- اما عن موعد بداية الترم الثاني في اليوم العاشر من فبراير 2024 ليستمر ليوم اليوم السادس من يونيو المقبل 2024 ومن المتوقع ان تم استمرار الدراسة في كافة الجامعات حوالي 16 أسبوعًا، والتي تنتهي في يوم 30 مايو المقبل، ز تنطلق امتحانات الترم الثاني خلال شهر يونيو المقبل وفقا للكلية الخاصة بها وسيتم الكشف عن موعد الامتحانات من خلال نشر اي معلومات وتفاصيل عبر موقع الوزارة.