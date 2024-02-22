الاعلان رسمي … موعد امتحانات الترم الثاني 2024 في كافة المراحل وفقا للتقويم الدراسي

يبحث الكثير من الطلبة والطالبات عن موعد بدء امتحانات الترم الثاني 2024 وذلك بسبب انه سيتم استمرار الدراسة الترم في شهر رمضان وانه سيتم نشر كل ما يتعلق بالترم الثاني من خلال جدول مجهز من الوزارة ومن خلال مقالنا سنتعرف على موعد امتحانات الترم الثاني 2024.

موعد امتحانات الترم الثاني 2024

يهتم بالبحث بشكل مكثف من قبل الطلبة والطالبات عن موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني فقد تم بدء الدراسة بالترم الثاني في يوم السبت الموافق العاشر من فبراير 2024 بكافة المراحل الدراسية في المدارس وأيضا الجامعات، حيث ان الموعد لنهاية الترم الثاني في كل من الجامعات الحكومية و الجامعات الأهلية وسيكون الترم الثاني لشهر يونيو المقبل.

جدول نهاية الفصل الدراسي الثاني 2024

يهتم بالبحث عن الجدول الكثير من الطلاب وانه يتم الكشف عن هذا الجدول لكل الطلبة والطالبات ويكون كما يلي: