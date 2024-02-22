“هسة ظهرت..الآن نتائج السادس الإعدادي 2024 بالرقم الامتحاني لكل محافظات العراق عبر موقع وزارة التربية ونتائجنا

من بعد رحلة شاقة من الاجتهاد والقلق من قبل جميع طلاب وطالبات الصف السادس الإعدادي في دولة العراق، بخصوص النتائج، نجد أن وزارة التربية العراقية قد أعلنت منذ فترة قليلة عن خبر مضمونه ظهور نتائج السادس الإعدادي وهذا الدور الأول لعام 2024 بجميع فروعه، وبالطبع تلك المرحلة من أهم المراحل الدراسية التي تمر على حياة الطلاب في دولة العراق لأنها تعتبر حد فاصل للطالب وهي التي تؤهله لدخول الجامعة التي يحلم بها، ومن خلال موقعنا وفي هذا الموضوع سوف نذكر لكم كل التفاصيل وخصوص طريقة الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي سواء كان هذا من خلال موقع نتائجنا أو من خلال موقع وزارة التربية العراقية.

نتائج السادس الإعدادي موقع نتائجنا

لقد أعلنت وزارة التربية العراقية أن جميع عمليات التصحيح للأوراق الامتحانية الخاصة بطلاب الصف السادس الإعدادي بفروعه الثلاثة الأدبي والاحيائي والتطبيقي قد انتهت، وأوضحت الوزارة أنه الآن متاح للطلاب الاستعلام عن النتائج من خلال الصفحة الرسمية الخاصة بموقع نتائجنا باتباع بعض الخطوات وقد جاءت على النحو التالي:

الخطوة الأولى يتم فيها الولوج إلى موقع نتائجنا من هنا.

الخطوة الثانية يتم فيها النقر على أيقونة السادس الإعدادي ويتبع هذا الطالب باختيار المحافظة التي يقيم فيها.

الخطوة الثالثة يكون فيها الطالب بتحميل كشوفات النتائج الخاصة بمحافظته بصيغه ال pdf وبعدها سوف يتمكن من الاستعلام عن النتائج داخل هذه الكشوفات باستخدام الرقم الامتحاني.

رابط نتائج السادس الإعدادي جميع المحافظات عبر موقع الوزارة

نجد أن الطريقة السابقة ليست هي الوحيدة التي يمكن من خلالها الاستعلام عن النتائج، بل يمكن أن يتم هذا أيضاً من خلال موقع وزارة التربية العراقية وإليكم الخطوات: