“سعر الأقوي في الفئة الاقتصادية” مميزات موبايل Huawei Enjoy 70z.. وحش الجيل من هواوي..!!

سوف نقوم بتحليل آخر تحديث من تشكيلة الأجهزة الذكية الاقتصادية المُقدمة من شركة هواوي وهو Huawei Enjoy 70z الذي يتميز بتصميمه الفريد والمتقدم بالإضافة إلى مجموعة متميزة من المواصفات التي تتناسب مع قيمته الاقتصادية من بين هذه المواصفات البارزة نجد معالج Kirin 710A الثماني النواة بالإضافة إلى بطارية تصل سعتها إلى 6000 مللي أمبير تمكنك من الاستفادة بكفاءة عالية سنقوم بفحص مفصل لمواصفات الجهاز وميزاته في هذا المقال وسوف نوضح أيضًا تحديد سعره الرسمي.

مواصفات الهاتف

يحظى الجهاز بتقنية Kirin 710A ذات الثمانية نوى وبتقنية تصنيع بحجم 14 نانومتر. بينما تأتي شاشته بتقنية IPS LCD بحجم يبلغ 6.75 بوصة وبدقة تصل إلى 720×1600 بكسل مما يوفر جودة عرض عالية الدقة HD+. وتتميز الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل، بينما تأتي الكاميرا الخلفية بتقنية ثنائية العدسة بدقة 13+2 ميجابكسل يعمل الهاتف بنظام التشغيلHarmonyOS 4.0 ومزود ببطارية ضخمة بسعة 6000 مللي أمبير. كما يتوفر الهاتف بذاكرة داخلية بحجم 8 جيجابايت وذاكرة عشوائية بسعة 256/128 جيجابايت. ويأتي مزودًا بميزات أمان وحماية مثل دعم مستشعر البصمة وزر الباور المدمج. ويدعم الهاتف خاصية OTG والشحن السريع بقوة 22.5 واط، ويتميز بمنفذ USB من نوع Type C 2.0 وهو متاح بألوان الأبيض والأزرق والأسود.

السعر ومحتوي العلبة

يتراوح سعر أرخص نسخة من الجهاز على الصعيد العالمي حوالي 150 دولار في السوق المصري يتراوح سعرها حوالي 4650 جنيه مصري بينما في المملكة العربية السعودية يبلغ تقريباً 562 ريال وفي دولة الإمارات العربية المتحدة يبلغ تقريباً 550 درهماً. يأتي الجهاز في علبة مصممة بعناية خاصة مع شاشة محمية مسبقاً وشاحن بقوة 22.5 واط، وكابل USB من النوع Type C وجراب ظهر شفاف للحماية ودبوس معدني ومعه كتيب تعليمات يوضح كيفية الاستخدام بالتفصيل.