شوف بنفسك.. شقق بنك الاسكان والتعمير بالتجمع الخامس 2024 وخطوات الاستعلام عن شقق الإسكان

شقق بنك الاسكان والتعمير التجمع الخامس، يبحث الكثير من الأشخاص وخاصة فئة الشباب حول هذا الموضوع وقد جاءت عمليات البحث المتكررة بعد تصريح وزارة الاسكان والتعمير بطرح شقق جديدة للشباب ضمن مشروعاتها الخاصة التابعة لبنك الاسكان والتعمير، ويتساءل الكثير من المواطنين عن كيفية حجز هذه الشقق ولمعرفة التفاصيل تابع معنا السطور القليله التاليه.

شقق بنك الاسكان والتعمير التجمع الخامس 2024

طرح بنك الاسكان والتعمير شقق التجمع الخامس وعدد آخر من المشروعات السكنية في مختلف المناطق للمواطنين المصريين وقد جاءت المشروعات على النحو التالي:

المشروع الاول في منطقة جنوب الاحياء بمدينه 6 اكتوبر و ويأتي هذا المشروع على طريق الواحات ويضم حوالي 900 وحدة سكنية بالقرب من جامعه نوال، وتتراوح مساحة هذا المشروع حوالي 68 متر مربع و 177 م، حيث يتكون المشروع من دور ارضي بالاضافة الى اربع ادوار وقد أعلن البنك عن تفاصيل هذه المشروعات وكيفية السداد والخطوات اللازمة للاستعلام عن الشقق.

خطوات الاستعلام عن شقق الاسكان والتعمير 2024

هناك مجموعة من الخطوات التي تمكنك من الاستعلام عن شقق الاسكان والتعمير 2024 وتتمثل فيما يلي:

عليك اولا الدخول على الموقع الالكتروني الرسمي البنك الاسكان والتعمير في هذه الخطوة.

عليك تسجيل الدخول وإدخال كافة البيانات بصورة صحيحة من كلمة المرور وايضا الرقم القومي.

كتابة جميع البيانات بشكل صحيح.

عليك تسديد الرسوم إلكترونيا.

رفع كافة الأوراق المطلوبة إلى البنك.

الضغط بعد ذلك على كلمة تأكيد الحجز.

في ختام هذا المقال نود ان نكون قد عرضنا لكم كافة التفاصيل المتعلقة شقق بنك الاسكان والتعمير التجمع الخامس وخطوات التقديم عليها إلكترونيا.