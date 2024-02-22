خبر سار بالمواطن| زيادة لـ500 ألف على المعاش.. “وزارة المالية” موعد صرف رواتب المتقاعدين شهر مارس بالزيادة الجديدة

كشفت وزارة المالية العراقية عن أن الزيادة التي تم إقرارها مؤخرًا من قبل مجلس الوزراء العراقي رفعت الحد الأدنى للرواتب إلى 500 ألف دينار عراقي، وبحد أقصى مليون دينار عراقي، فضلاً عن أن قيمة الزيادة المنوط بها بلغت قيمتها 100 ألف دينار عراقي بحيث تختلف قيمة الرواتب من مستفيد إلى أخر، على أن تأتي هذه الزيادة في سبيل تخفيف العبء الاقتصادي عن المواطنين، تزامنًا مع الاضطرابات الاقتصادية التي يمر بها العالم.

موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر مارس

أوضحت وزارة المالية، أن صرف رواتب المتقاعدين يكون يوم 1 من كل شهر ميلادي ما لم يوافق عُطلة أو إجازة رسمية في دولة العراق، أي أن ذلك يوافق يوم 1مارس 2024، على أن يتم صرف الرواتب بقيمة الزيادة الجديدة التي تم العمل على تطبيقها مؤخرًا من قبل مجلس الوزراء العراقي، بحيث تختلف قيمة الرواتب بعد هذه الزيادة، وتهدف إلى تحسين المستوى المعيشي الذي يمر به المتقاعد.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في دولة العراق، كما على النحو الأتي:-

في البداية يتم الذهاب إلى موقع وزارة المالية.

بعدها يُرجى إدخال اسم المستفيد ورقم الهوية.

التوجه إلى الصفحة التالية من الموقع.

وعليه يتم اختيار خدمة الإستعلام عن الرواتب.

ليتم إدخال جميع البيانات المتعلقة بالمتقدم.

الضغط على زر “بحث”.

وفي النهاية ستتمكن من عرض جميع التفاصيل المتعلقة بالراتب.

شروط التقديم في هيئة التقاعد الوطنية

تتمثل أهم شروط القيام بالتقديم في هيئة التقاعد الوطنية بالعراق، وفقًا لما يلي:-