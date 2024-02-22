“ريح نفسك تحت البطانية “.. طريقة شحن عداد الكهرباء من المنزل بأبسط الطرق… ياريتك عرفتها من زمان..!!

إذا كنت تعيش في منطقة باردة وتواجه صعوبة في تشغيل التدفئة فإن محاولة توفير الطاقة في منزلك يمكن أن يكون خيارًا جيدًا لك فبدلاً من الخروج في البرد لدفع فاتورة الكهرباء يمكنك توفير الطاقة وتشحن عداد الكهرباء أثناء الاسترخاء تحت البطانية واليوم أصبح من الممكن بسهولة للعملاء في خدمات الطاقة الكهربائية شحن رصيد عداداتهم المسبقة الدفع بكل يسر وسهولة وذلك من خلال تطبيق سهل المجاني الذي تقدمه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة يقدم هذا التطبيق للمشتركين فرصة تعبئة عداد الكهرباء باستخدام هواتفهم المحمولة بسهولة وذلك بفضل تقنية NFC المدعومة في الأجهزة الذكية.

خطوات استرجاع الكارت القديم

يمكنك طلب استبدال البطاقة المفقودة أو التالفة مباشرة من خلال التوجه إلى مكتب شركة توزيع الكهرباء المحلية.

عند تقديم الطلب يجب تزويد الإدارة بالمستندات المطلوبة مثل بطاقة الهوية الوطنية ونسخة من إيصالات الدفع السابقة.

كما يتوجب عليك دفع الرسوم المطلوبة لإصدار البطاقة الجديدة.

بعد اكتمال الإجراءات وتسديد الرسوم، يمكن للعميل استلام البطاقة الجديدة وتنشيطها على العداد.

تتم عملية استلام وتنشيط البطاقة الجديدة على العداد خلال فترة تتراوح بين 25 و30 دقيقة بعد اكتمال الإجراءات وتسديد الرسوم المطلوبة يجب أن يكون العميل حاضرًا في أحد فروع شركة التوزيع لإكمال عملية الاستبدال.

خطوات شحن العداد من تطبيق سهل