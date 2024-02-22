عاااااجل.. وزارة التعليم المصرية توجه طلبة الثانوية العامة بسرعة تسليم استمارة الامتحان

استمارة الثانويه العامه 2024،من أكثر الأشياء بحثا في هذا التوقيت حيث قام طلاب الصف الثالث الثانوي في جميع المحافظات المصرية بالبحث عن كيفية التسجيل في استمارة الثانويه العامه، كي يتسنى لجميع الطلاب من معرفة أرقام الجلوس الخاصة بهم التي تساعدهم في الدخول الى لجان الامتحان، ولمعرفة التفاصيل المتعلقة حول هذا الشأن تابع معنا السطور القليله القادمه.

استمارة الثانويه العامه 2024

قد قامت وزاره التربيه والتعليم بالإعلان عن بدء التسجيل في استمارة الثانويه العامه 2024:

عبر الموقع الالكتروني الرسمي للوزارة، وقد بدأت عملية التسجيل يوم 14 يناير لعام 2024، وسوف تستمر عملية التسجيل حتى يوم الخميس الموافق 22 من شهر فبراير لعام 2024. ولقد صرحت وزارة التعليم على أنه قد تم العمل بالفعل على تفعيل الرابط الخاص باستمارة التسجيل للثانويه العامه 2024 ولمعرفة التسجيل تابع القادم.

خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 تابع معنا الخطوات التالية:

الدخول أولا على الموقع الرسمي الالكتروني الخاص ب وزارة التربية والتعليم

النقر في هذه الخطوة على تسجيل الدخول للطالب وكتابة البريد الإلكتروني الموحد عبر منصة أوفيس 365.

النقر بعد ذلك على كلمه تسجيل الدخول وكتابة كلمة المرور الخاصة بالطالب.

سوف تظهر أمامك على الشاشة الاستمارة الخاصة بالطالب وبها جميع البيانات الأساسية له.

في ختام هذا المقال نود ان نكون قد عرضنا لكم كافة التفاصيل المتعلقة بشأن استمارة الثانويه العامه 2024 للطلاب وكيفية تسجيل الاستمارة على موقع الوزارة الرسمي.