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قوم أتطمن علي فلوسك … صرف مرتبات شهر فبراير 2024 لكل العاملين بالدولة وتطبيق الزيادة والحد الأدنى الجديد
في ظل اقتراب شهر رمضان الذي يبدأ في الحادي عشر من مارس 2024 حسب الحسابات الفلكية، يبحث العديد من العاملين في القطاع العام عن موعد تحويل رواتبهم لشهر فبراير 2024 ويزداد اهتمام المواطنين بمعرفة موعد استلام رواتبهم مع زيادة جديدة، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص بعد أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن زيادة في الرواتب، والتي ستبدأ من شهر مارس المقبل.
موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024
بالنسبة لموعد دفع رواتب شهر فبراير 2024 فقد أعلنت وزارة المالية أنها ستدفعها لموظفي الدولة يوم الخميس 22 فبراير 2024 وسيستمر الدفع لمدة 5 أيام حتى يوم الأربعاء 28 فبراير 2024.
جدول صرف المرتبات بالزيادة 2024
بعد رفع الحد الأدنى للأجور في شهر فبراير 2024 أصبحت مرتبات الدرجات الوظيفية المختلفة كما يلي:
- الدرجة الممتازة أو ما يماثلها: 12،200 جنيه.
- الدرجة العالية: 10،200 جنيه.
- درجة المدير العام: 9،200 جنيه.
- الدرجة الأولى: 8،200 جنيه.
- الدرجة الثانية: 8،000 جنيه.
- الدرجة الثالثة: 7،500 جنيه.
- الدرجة الرابعة: 7،000 جنيه.
- الدرجة الخامسة: 6،500 جنيه.
- الدرجة السادسة: 6،000 جنيه.
جدول مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2024
في شهر فبراير 2024، سيتم تحويل المرتبات إلى حسابات العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية وفقا للجدول التالي:
- اليوم 22: مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، التضامن الاجتماعي، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، القوى العاملة، التموين والتجارة الداخلية، الإسكان والمرافق، مديريات الطرق والنقل.
- اليوم 25: التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، اللجنة العليا للانتخابات، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
- الأيام 26، 27، 28: العاملون الذين لم يتمكنوا من تحويل مرتباتهم في المواعيد المحددة سابقاً.