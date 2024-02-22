قوم أتطمن علي فلوسك ... صرف مرتبات شهر فبراير 2024 لكل العاملين بالدولة وتطبيق الزيادة والحد الأدنى الجديد

في ظل اقتراب شهر رمضان الذي يبدأ في الحادي عشر من مارس 2024 حسب الحسابات الفلكية، يبحث العديد من العاملين في القطاع العام عن موعد تحويل رواتبهم لشهر فبراير 2024 ويزداد اهتمام المواطنين بمعرفة موعد استلام رواتبهم مع زيادة جديدة، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص بعد أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن زيادة في الرواتب، والتي ستبدأ من شهر مارس المقبل.

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024

بالنسبة لموعد دفع رواتب شهر فبراير 2024 فقد أعلنت وزارة المالية أنها ستدفعها لموظفي الدولة يوم الخميس 22 فبراير 2024 وسيستمر الدفع لمدة 5 أيام حتى يوم الأربعاء 28 فبراير 2024.

جدول صرف المرتبات بالزيادة 2024

بعد رفع الحد الأدنى للأجور في شهر فبراير 2024 أصبحت مرتبات الدرجات الوظيفية المختلفة كما يلي:

الدرجة الممتازة أو ما يماثلها: 12،200 جنيه.

الدرجة العالية: 10،200 جنيه.

درجة المدير العام: 9،200 جنيه.

الدرجة الأولى: 8،200 جنيه.

الدرجة الثانية: 8،000 جنيه.

الدرجة الثالثة: 7،500 جنيه.

الدرجة الرابعة: 7،000 جنيه.

الدرجة الخامسة: 6،500 جنيه.

الدرجة السادسة: 6،000 جنيه.

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2024

في شهر فبراير 2024، سيتم تحويل المرتبات إلى حسابات العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية وفقا للجدول التالي: