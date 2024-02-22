“اعرفها الآن” نتائج الدبلوم العام 2024 سلطنة عمان عبر البوابة التعليمية

قامت وزارة التربية والتعليم العمانية بالإعلان عن نتائج الدبلوم العام 2024 سلطنة عمان، وكان الطلاب قد أنهو اختباراتهم في آخر شهر يناير السابق، وأكدت الوزارة أن النتيجة سوف يتم الإعلان عنها رسميا بعد الانتهاء من عمليات التصحيح، وسوف نوضح لكم من خلال هذا المقال موعد ظهور النتيجة، وطريقة الاستعلام عنها من خلال الرسائل النصية أو إلكترونيا.

موعد نتائج الدبلوم العام 2024 سلطنة عمان

ينتظر الكثير من الطلاب في عمان الإعلان عن نتائج الدبلوم العام للعام 2024 والتي تمت إقامتها أثناء الفترة ما بين 9 يناير، وحتى 25 يناير الماضي، وقامت “الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية” وزيرة التربية والتعليم في عمان بالإعلان عن مؤشرات نتائج الامتحانات العامة، وأكدت أن النتيجة سوف تكون متاحة يوم الخميس الموافق 22 فبراير.

كيفية الاستعلام عن نتائج الدبلوم العام 2024 سلطنة عمان

يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتائجهم لهذا العام بعدة طرق، حيث يمكن الاستعلام عن النتائج عبر الرسائل النصية، أو إلكترونيا، وسوف نوضح كل طريقة على حدة:

الاستعلام عن النتائج عبر الرسائل النص

يستطيع جميع الطلاب الاستعلام عن نتائج الدبلوم العام 2024 سلطنة عمان من خلال استخدام الرسائل النصية، وذلك عن طريق الآتي:

أرسل رسالة نصية تحتوي على رقم جلوسك الرقم “90200”. سوف تصلك رسالة نصية تحتوي على النتيجة فور ظهورها.

الاستعلام عن النتائج إلكترونيا

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج الدبلوم العام عن طريق “البوابة التعليمية العمانية” وذلك عن طريق اتباع عدة خطوات، وهي كالتالي: