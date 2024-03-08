بتبدأ من 90 جنية.. اسعار كرتونه رمضان 2024 بجميع المعارض الكبرى..كازيون وبنده مصر

سعر كرتونة رمضان 2024، يهتم الكثير من المواطنين في هذا التوقيت بالتعرف على سعر كرتونة رمضان في الكثير من المحال التجارية والسوبر ماركت المصرية قبل بدء شهر رمضان الفضيل اعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات، لذلك تسعى جميع المحلات بطرح كراتين رمضان التي تحتوي على كافة الاحتياجات الأساسية من السلع الغذائية التي يحتاجها المواطن في رمضان.

سعر كرتونة رمضان 2024

يختلف سعر كرتونة رمضان من ماركت لآخر فقد قام سوبر ماركت كازيون بطرح سعر كرتونة رمضان لهذا العام وهو 190 جنيه وتشتمل الكرتونه على الاتي:

كيس من الأرز بحجم 900 جرام.

باكو شاي ناعم بحجم 40 جرام.

كيلو من السكر.

علبة من الصلصة بحجم 280 جرام.

زجاجة زيت خليط بحجم 700 جرام.

ثلاث اكياس من المكرونه بحجم 282 جرام.

سعر كرتونه رمضان في اولاد رجب

قد قام اولاد رجب بطرح كرتونة رمضان وبلغ سعرها 170 جنيه وتشتمل الكرتونه على ما يلي:

كيلو من الأرز.

كيلو من السكر.

كيس مكرونه بحجم 350 جرام.

كيس من السمنة بحجم 350 جرام.

باكو شاي ناعم بحجم 400 جرام.

علبة من الصلصة بحجم 135 جرام.

سعر كرتونه رمضان في باندا مصر

طرح باندا مصر سعر كرتونة رمضان بسعر 200 جنيه وتشتمل على الآتي:

3 اكياس مكرونه بحجم 300 جرام.

3 كيلو من الأرز.

زجاجة زيت خليط 600 مللي.

كيلو من السكر علبة صلصة بحجم 300 جرام.

باكو شاي ناعم بحجم 40 جرام.

كيس من الملح بحجم 200 جرام.

ختاما نكون قد عرضنا كرتونة رمضان 2024 كازيون وباندا مصر واولاد رجب.