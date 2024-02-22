ادفع قبل ما تدفع غرامة … رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر فبراير 2024

من الممكن أن يتم الاستعلام عن الفاتورة من خلال الموقع الالكتروني حيث بدا البحث من قبل المواطنين عن تلك الفاتورة حيث انه سيتم سداد هذه الفاتورة من منافذ فوري وغيرهم من الطرق الأخرى، ومن خلال مقالنا سنتعرف على الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر فبراير 2024 .

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر فبراير 2024

يمكننا ان نقوم بالاستعلام عن الفاتورة من خلال القيام بالاتي:

الدخول على موقع شركة وي.

ثم يتم كتابة الرقم الخاص بالتليفون الأرضي بشكل صحيح.

إدخال كود المحافظة.

بعدها يتم الضغط على زي استعلام.

كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

كما انه بمكننا ان تقوم بالاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال دخولك على الموقع الرسمي المتعلق بشركة الاتصالات المصرية، وكتابة التفاصيل الخاصة بتليفونك الأرضي والنقر على ر استعلام وتستطيع سداد الفاتورة عن طريق الطرق التالية وهي:

يتم من خلال الدخول على المحافظ الإلكترونية.

الصرف عبر منافذ فوري.

الصرف من خلال خدمة بي.

يتم من خلال ماكينات الصراف الآلي.

سداد الفاتورة من خلال موقع الشركة.

ما هي ارقام رقام الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي

حالة عدم توافر هواتف ذكية كما انه يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال الأرقام التالية: