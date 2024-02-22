الكرتونة بكام ؟! أرقام خيالية لأسعار ياميش رمضان 2024 “اعرف الأسعار كويس قبل ما تعزم بقلب جامد”

في شهر رمضان الحالي، تشهد الياميش زيادة ملحوظة في الأسعار بسبب الغلاء الذي تعاني منه البلاد وهذا يؤثر على أسعار السلع والمواد الغذائية جميعها، ولأن المواطنين يحرصون على شراء المكسرات قبل حلول شهر رمضان المبارك فسوف نقدم لكم جميع تفاصيل الأسعار لهذا العام فتابعونا.

أسعار ياميش رمضان 2024

من أجل إرضاء الزبائن وجذبهم، يقدم التجار وأصحاب المحلات عروضًا مغرية وخصومات على سلع ياميش رمضان لكي يتمكن الجميع من شرائها بأسعار معقولة قبل حلول الشهر الفضيل وكانت هذه هي الأسعار التي تم تسجيلها:

جوز الهند وصل 200 جنيه.

توليدو تمر الشيكولاتة 250 جرام بسعر 47 جنيه.

العرقسوس 200 جرام بسعر 67 جنيه.

التمر يبدأ من 40 جنيه.

قمر الدين بين 60 و100 جنيه.

التمر الهندي بين 40 و50 جنيه.

التمر الجاف العادي 300 جرام بسعر 77.25 جنيه.

التين التركي المجفف بلغ 480 جنيه.

الزبيب المصري 250 جرام بسعر 45.25 جنيه.

المشمش 200 جرام بسعر 150 جنيه.

آخر أسعار مكسرات رمضان لعام 2024

شهدت مكسرات رمضان ارتفاعاً كبيراً في الأسعار مقارنة بالعام السابق، وأصبحت الأسعار كالتالي:

عين الجمل: 595 جنيه للكيلو الواحد.

البندق التركي: 800 جنيه للكيلو الواحد.

السوداني: 160 جنيه للكيلو الواحد.

البندق العادي: 740 جنيه للكيلو الواحد.

الكاجو: 725 جنيه للكيلو الواحد.

الفستق: 790 جنيه للكيلو الواحد.

اللوز: 650 جنيه للكيلو الواحد.

بعض العوامل يجب مراعاتها عند شراء سلع رمضان

من الضروري أن تكون حذراً عند شرائك للمنتجات التي تحتاج إلى تخزين مثل المكسرات في رمضان، فبسبب ارتفاع الأسعار قد يقوم بعض التجار بالتلاعب بجودتها لذلك عليك اتباع هذه النصائح: