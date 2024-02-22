سعره في النازل.. سعر طن الحديد والاسمنت اليوم في مصر

سعر طن الحديد اليوم،من أكثر المواضيع التي تم البحث عنها في الساعات الماضية، حيث قد سجل سعر الحديد اليوم انخفاضا ملحوظا في العديد من الأسواق المحلية، وقد بلغ سعر الحديد الاستثماري اليوم 1020 جنيها مصريا، كما سجل متوسط سعر حديد عز اليوم مبلغ 56,346 جنيه مصري طبقا للأسعار العالمية والمحلية.

سعر طن الحديد اليوم

نعرض اليكم سعر الحديد في مصر اليوم الاحد 18 فبراير 2024 و وهو كالتالي:

بلغ سعر حديد عز اليوم 49920 جنيه مصري.

بلغ سعر حديد الكومى اليوم 49 ألف جنيه.

بلغ سعر حديد المصريين اليوم 42 ألف جنيه.

بلغ سعر حديد المعادي اليوم 49,200 جنيه.

بلغ سعر حديد الجرح اليوم 49 ألف جنيه.

بلغ سعر حديد بيانكو اليوم 49 ألف جنيه.

بلغ سعر حديد المراكب اليوم 49 ألف جنيه.

بلغ سعر حديد عطية اليوم 49 ألف جنيه.

سعر الأسمنت اليوم

يختلف سعر الاسمنت في مصر من يوم لأخر مما جعل المواطنين يريدون معرفة سعره كل يوم حيث يكون سعره فيما يلي:

سجل سعر طن أسمنت حلوان مبلغ 2125 جنيه مصري.

سجل سعر طن اسمنت السويدى اليوم مبلغ 2295 جنيه.

سجل سعر طن اسمنت المعلم مبلغ 2085 جنيه.

سجل سعر طن أسمنت وادي النيل مبلغ 2095 جنيه.

سجل سعر طن اسمنت العربية المسلح بلغ 2130 جنية.

سجل سعر طن الاسمنت الرمادي مبلغ 2461 جنيه.

سجل سعر طن أسمنت السويس مبلغ 2130 جنية.

سجل سعر اسمنت السهم اليوم 2050 جنيه.

ختاما نكون قد تناولنا في هذا المقال سعر طن الحديد اليوم اسعار الاسمنت.