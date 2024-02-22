“الفلوس هتلعب في ايديكم ياولاد المحظوظة” زيادة رواتب الموظفين والمعلمين بنسبة 50%…هي دي الاخبار ولا بلاش.!!

تم الاعلان عن موعد صرف رواتب الموظفين والمعلمين لشهر مارس 2024 حيث أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا خبرًا مفرحًا يتعلق بتحسين أوضاع العمال والمعلمين إذ تم الإعلان عن زيادة الرواتب بنسبة 50% بدءًا من هذا الشهر مما يرفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه شهريًا بالإضافة إلى ذلك تم الكشف عن زيادة إضافية في رواتب العاملين تتراوح ما بين 1000 إلى 1200 جنيه حسب الدرجة الوظيفية ونظرًا لاقتراب شهر رمضان الكريم فإن الاهتمام بموعد صرف الرواتب يشهد زيادة ملحوظة.

زيادة الرواتب للموظفين والمعلمين

بالاضافة الى رفع رواتب الموظفين أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا زيادة في المساعدات بنسبة تصل الى 15% بتكلفة اجمالية تبلغ 74 مليار جنيه مصري لصالح 13 مليون فرد اعتبارا من شهر مارس 2024 وتقرر ايضا زيادة المنح الاجتماعية والكرامة بنسبة 15% بتكلفة تصل الى 5.5 مليار جنيه.

موعد صرف مرتبات الموظفين والمعلمين لشهر مارس 2024

يثير الكثيرون اهتمامًا كبيرًا بتوقيت صرف مرتبات الموظفين والمعلمين لشهر مارس 2024 فمنذ الإعلان عن التحسين المرتقب في أجورهم بدأ الجميع في التساؤل عما إذا كان من الممكن تقديم هذا الموعد وخاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم ورغم ذلك لم تصدر وزارة المالية أي بيان رسمي حتى الآن بشأن تقديم توقيت صرف الرواتب وفي هذا السياق ستتم صرف الرواتب بما في ذلك الزيادة المعلنة في الموعد المحدد سابقًا بشكل رسمي من قبل الوزارة والذي يصادف يوم 21 من كل شهر وبناءً على ذلك يتوقع أن يبدأ صرف رواتب شهر مارس من يوم الخميس 21 مارس حتى يوم الأربعاء 27 مارس 2024.