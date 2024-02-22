مليون مبرووووك للناجحين … لينك نتائج الثالث متوسط 2024 التمهيدي بالرقم الامتحاني 2024 في العراق
ازداد البحث من قبل الكثير للتعرف على نتائج الثالث المتوسط التمهيدي 2024 في العراق، ويتم ذلك بشكل الكتروني من خلال وزارة التربية والتعليم العراقية وستظهر اليوم 22 من شهر فبراير الجاري لعام 2024، بعد ان يتم الانتهاء بالفعل من كافة مراحل اعداد النتيجة والتاكد منها ومن خلال مقالنا سنتعرف على لينك نتائج الثالث متوسط 2024 التمهيدي بالرقم الامتحاني 2024 في العراق.
نتائج الثالث متوسط 2024 التمهيدي بالرقم الامتحاني 2024 في العراق
صرحت وزارة التربية والتعليم بالعراق عن انه يتم ظهور النتيجة بعد ان يتم تصحيح ومراجعة أوراق الإمتحانات وانه سوف يكون الإعلان بيوم 22 من شهر فبراير الجاري لعام 2024، وذلك بعد ان تم رصد الدرجات وتجميعها والانتهاء من تصحيح أوراق الإجابات وسيتم التعرف على مدى التعرف على نتائجهم وجهدهم في اختبارات الصف الثالث المتوسط و سوف يتم بناء مستقبل مشرق.
خطوات استعلام عن نتائج الثالث المتوسط التمهيدي بالعراق
يمكننا الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط التمهيدي 2024 بالعراق حيث انه سيتم تأكيد ظهور النتيجة رسميا لجميع المحافظات في العراق ويتم من خلال عدد من الخطوات:
- فتح الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية.
- الضغط على أيقونة الصفحة الرئيسية.
- قم باختيار أيقونة نتائج الطلاب.
- اضغط على خانة الإستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط التمهيدي 2024.
- ستظهر لك خانات فارغة، يتم كتابة بها كل من اسمك الرباعي، ورقم الإمتحان الخاص بك.
- قم بالضغط على استعلام، وسوف تظهر لك نتيجتك وبها جميع درجاتك في مختلف المواد الخاصة بهم وانه لابد من ان النتيجة تخص الطالب.