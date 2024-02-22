“هدية الغلابة وصلت”.. رسميا طرح سيارات للمواطنين”Hyundai Elantra “بإمكانيات عالية من غير مقدم وبأقل قسط.. تعرف على التفاصيل + الشروط وجهز ورقك!!

اعلنت الشركة العالمية لتصنيع السيارات عن إطلاق سيارتها الجديدة Hyundai Elantra HD من خلال شركة إيتامكو الممثل الحصري للشركة المصنعة والتاجر والموزع لسيارات هيونداي في مصر و تأتي هذه السيارة ضمن قائمة الاستبدال والتجديد، حيث تمكن المواطنين المصريين الذين تتجاوز أعمارهم 15 عامًا من استبدال سياراتهم القديمة التي يتجاوز عمرها 20 عامًا، للحصول على سيارة جديدة تتمتع بميزة التشغيل بنظام الوقود المزدوج الذي يتألف من الغاز الطبيعي والبنزين ولمزيد من التفاصيل حول مواصفات وميزات سيارة Hyundai Elantra HD الجديدة وعروض الاستبدال والتجديد المتاحة يمكنكم قراءة السطور التالية الخاصة بنا.

شروط الحصول على سيارة هيونداي إلنترا HD بأقل مقدم

تتضمن الشروط التي يجب توافرها للمتقدمين ما يلي:

يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية المصرية وذلك لضمان أن يستفيد البرنامج من قاعدة المستفيدين المحليين وتعزيز الدعم للاقتصاد المحلي.

يجب أن يكون لدى المتقدم راتب ثابت مما يعكس الاستقرار المالي والقدرة على تحمل التزامات الشرائية والمالية.

و يتعين على المتقدم عدم حيازة أي سيارة أخرى حيث يهدف البرنامج إلى تحسين مستوى التنقل للمواطنين فقط.

ما هي مميزات هذه السيارة بأقل مقدم؟

تمتاز المبادرة بعدة مزايا تهدف إلى تسهيل وتيسير عملية الحصول على السيارات للمواطنين، وذلك من خلال: