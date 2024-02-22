لا تفوت الفرصة بضغطة زر هتكون مليونير ... طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 DREAM وموعد السحب القادم

مسابقة الحلم هي مبادرة مميزة من شركة مصطفي الأغا تهدف إلى تحفيز الإبداع والتميز في عام 2024 تعود المسابقة بجوائز أكبر وأفضل تصل قيمتها إلى 3.8 مليون دولار أمريكي والمسابقة مفتوحة للجميع وتبدأ من 7 يناير 2024 وتنتهي في 26 ديسمبر 2024 فلا تفوت فرصتك للفوز بواحدة من الجوائز الرائعة، بما في ذلك الجائزة الكبرى التي تبلغ 100,000 دولار، سجل الآن في الصفحة الرسمية للمسابقة واحلم بالمستقبل.

الاشتراك في مسابقة الحلم

إذا كنت ترغب في الاشتراك في مسابقة الحلم، فكل ما عليك فعله هو إرسال رسالة نصية تحمل كلمة حلم أو DREEM إلى الرقم المخصص لبلدك، وهو:

مصر: 95458 أو 95450 من رقم فودافون أو اتصالات أو أورانج أو وي.

الأردن: 98880 من شبكة أورانج.

الكويت: 4141 من شبكة GSM.

البحرين: 2770 أو 2266.

سوريا: عن طريق الاتصال بالرقم 1555.

لبنان: عن طريق إرسال رسالة إلى الرقم 008821622775627.

السعودية: 75505 من شبكة زين، أو 858888 من شبكة STC، أو 300300 من شبكة Virgin.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم

للاشتراك في الحلم 2024، فينبغي أن تحقق الشروط الآتية:

أن تكون ساكنًا في إحدى البلدان العربية التي تعرض المسابقة.

أن تبلغ من العمر 18 سنة أو أكثر.

أن تعرف قواعد المسابقة.

موعد سحب مسابقة الحلم

تم الإعلان عن تواريخ سحب مسابقة الحلم للموسم الجديد 2024 كما يلي: