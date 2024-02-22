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“لو عايز تبقا اماراتي الجنسية”.. طريقة الحصول على الإقامة الذهبية في الإمارات العربية المتحدة 2024 – الشروط + الرسوم و طريقة التقديم
تقدم الإمارات برنامج الإقامة الذهبية لعام 2024 كفرصة للأفراد للحصول على إقامات طويلة الأمد دون حاجة لضامن، حيث توفر الحكومة الإماراتية العديد من المزايا والامتيازات للمستثمرين والطلاب بهدف زيادة الاستثمارات في البلاد وتتضمن هذه الإقامة الفرصة للدراسة داخل الإمارات بمدة أطول ومع تمتع الطلاب بالحقوق والمزايا وتشتمل الخطوات اللازمة للتقديم على الإقامة الذهبية على التسجيل عبر البوابة الإلكترونية المخصصة وتقديم المستندات المطلوبة، مع دفع الرسوم المناسبة.
رسوم الاقامة الذهبية في الإمارات
- رسوم الإقامة الذهبية في الإمارات تختلف حسب نوع الاستثمار، حيث يبلغت 2,280 درهم إماراتي بالإضافة إلى رسوم بطاقة الهوية 575 درهم إماراتي في حالة الاستثمار العقاري.
- أما في حالة الاستثمارات العامة، فتصل رسوم الإقامة إلى 2,790 درهم إماراتي مع رسوم بطاقة الهوية 1,070 درهم إماراتي، مع شرط أن يكون الحد الأدنى للاستثمار 2,000,000 درهم إماراتي في الحالتين.
خطوات التقديم على الإقامة الذهبية في الإمارات
- للبدء في عملية التقديم على الإقامة الذهبية في الإمارات، يجب الانتقال إلى موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات.
- و من القائمة الرئيسية، يتعين اختيار خدمات الإقامة الذهبية للاطلاع على جميع التفاصيل المتعلقة بها بدقة.
- بعد ذلك يتم النقر على خيار التقديم على الإقامة الذهبية وملء نموذج طلب الترشيح للإقامة الذهبية.
- كما يجب تقديم المستندات المطلوبة عن طريق إرفاق صور ضوئية للمستندات في حالة التقديم الإلكتروني، أو تقديمها شخصيًا في إحدى المراكز في حال التقديم الورقي.
- ويجب سداد الرسوم المطلوبة للخدمة وتقديم الطلب. ستحصل بعدها على رقم تتبع لمتابعة حالة الطلب.
- ثم يقوم الفريق المختص بمراجعة الطلب، وعند الانتهاء من مراجعته، سيتم إخطار المتقدم لاستكمال أي مستندات ناقصة أو الموافقة على الطلب.