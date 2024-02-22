“قوم اجري جهز محفظتك” موعد صرف معاشات شهر مارس بالزيادة الجديدة.. احلى خبر قبل شهر رمضان..!!

تعد زيادة المعاشات من القضايا المهمة التي تشغل بال الكثير من الشرائح الاجتماعية حيث يعتبر المعاش مصدر رئيسي لدخل العديد من المواطنين الذين تقدموا في السن وتوقفوا عن العمل ومن المعروف أن الحكومات تسعى دائماً لتحسين ظروف المواطنين وتقديم الدعم اللازم لهم وفي هذا السياق تأتي زيادة المعاشات كوسيلة لمساعدة الفئات المستحقة من المواطنين مع تحديد موعد صرف المعاشات بعد الزيادة الجديدة لشهر مارس 2024 يجب على الأفراد الذين يتقاضون المعاشات متابعة الطريقة التي يمكن من خلالها الاستعلام عن هذه الزيادة ولحسن الحظ يتيح موقع التأمينات الاجتماعية إمكانية الاطلاع على مواعيد صرف المعاشات وأي زيادات تمت عليها بسهولة ويسر.

طريقة الاستعلام عن الزيادة

هناك عدة إجراءات يتعين اتخاذها للاستعلام عن التعديلات الأخيرة التي فرضها الرئيس السيسي على المعاشات يمكن تلخيص هذه الخطوات كالتالي

زيارة الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

إنشاء حساب جديد على الموقع للاستفادة من خدماته بما في ذلك البحث عن التعديلات في المعاشات.

بعد تسجيل الدخول اختيار خيار متقاعد والانتقال إلى الخدمات التأمينية.

النقر على استعلام عن تفاصيل المعاش في القائمة.

إدخال رقم البطاقة القومية للمتقاعد والنقر على زر الاستعلام.

سيتم عرض النتائج التي تتضمن جميع التعديلات الحديثة على المعاشات في ملف المتقاعد.

موعد تطبيق الزيادة الجديدة

بعد الزيادة الجديدة في المعاشات يتطلع الكثيرون من المواطنين المستفيدين إلى معرفة الموعد المحدد لصرفها في شهر مارس وبما أنه من العادة أن يتم إيداع رواتب المعاشات في البريد المصري والبنوك في اليوم الأول من كل شهر فإنه من المتوقع أن يتم صرفها فور إيداعها يلاحظ أن قدوم الشهر المبارك يوافق يوم 11 من مارس مما يجعل الرغبة في استلام المعاشات والزيادة المقررة في أسرع وقت ممكن أكثر أهمية لتمكين المستفيدين من الاستعداد لشهر رمضان المبارك بشكل مسبق.