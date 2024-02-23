بكام في الدكان!!.. اسعار السلع التموينية الجديده “سكر + زيت” شهر مارس 2024 + أيضا هذا نصيب الفرد

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية وجود ارتفاع في أسعار السلع التموينية بداية من شهر يناير لـ 40٪، ويتم صرف السلع عبر 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، بدأت صرف السلع المدعمة لحاملي البطاقات التموينية، والبالغ عددهم 64 مليون مواطن بعدد 22 مليون بطاقة تموينية، نتعرف على كافة التفاصيل فى المقال التالي.

زيادة اسعار السلع التموينية في التموين 2024

يتساءل الكثير من المواطنين عن وجود زيادة في أسعار السلع التموينية 2024 وذلك بالاقتراب من شهر رمضان والذي من المقرر أن يأتي في يوم 11 من شهر مارس 2024، لانه هناك إضافة زيادة كل عام قبل شهر رمضان المبارك على البطاقة التموينية ولكن تم الإعلان من قبل وزارة التموين أنه لا يوجد أي زيادة على السلع التموينية لشهر مارس 2024 وإن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة وأكدت الوزارة أنه في حالة اضافة اي زيادة على السلع التموينية سوف يتم الإعلان من قبل الجهات المسؤولة على الفور.

أسعار السلع التموينية في شهر مارس 2024

تم الإعلان عن أسعار السلع التموينية الجديدة، وتكون هذه الأسعار متاحة لحوالي 21 مليون حامل لبطاقات التموين، وذلك لتوفير سلع ذات جودة عالية بأسعار في متناول يد الجميع لدعمهم والعيش بحياة كريمة في ظل غلاء الأسعار وإليكم تفاصيل الأسعار فيما يلي: