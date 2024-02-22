“احجزها الآن” خطوات حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 في العراق من المنزل أونلاين

العديد من المواطنين في العراق يرغبون في معرفة خطوات حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024، لحجز البطاقة الوطنية لعام 2024، أعلنت مديرية شؤون البطاقة الموحدة في العراق عن رابط رسمي يمكن الدخول إليه من خلال موقعها الإلكتروني، كما أوضحت المديرية الخطوات اللازمة للحجز الإلكتروني للبطاقة، وتهدف هذه الخدمة إلى تسهيل الإجراءات الحكومية على المواطنين وتحويل خدمات الحكومة إلى رقمية.

حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024

لتسهيل استخراج البطاقة الوطنية الموحدة، التي تعد وثيقة مهمة لجميع المواطنين العراقيين، أتاحت الحكومة العراقية رابطاً مباشراً على الانترنت يمكن من خلاله حجز البطاقة بسهولة، فبعد الحجز الالكتروني يمكن الذهاب في الموعد المحدد لاستلام البطاقة، وفي هذا المقال، سوف نشرح لكم خطوات حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 بشكل إلكتروني، كما سنفصل معكم الشروط اللازمة للتسجيل في البطاقة الموحدة بالعراق 2024، مع توضيح الوثائق المطلوبة لحجز البطاقة الموحدة.

خطوات حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024

للحصول على البطاقة الوطنية الموحدة 2024، التي تعد وثيقة رسمية تصدر من مصلحة الأحوال المدنية، تطلب وزارة الداخلية العراقية من جميع المواطنين ملئ استمارة البطاقة الموحدة، ويمكن حجز البطاقة بشكل إلكتروني باتباع الخطوات التالية:

افتح الموقع الرسمي شؤون البطاقة الوطنية.

ثم اضغط على تبويب خدمات البطاقة الوطنية من الواجهة الرئيسية.

بعدها اضغط على حجز مواعيد البطاقة الوطنية. سترى المواعيد المتاحة بالأيام والأوقات.

ثم حدد اليوم الذي يناسبك للحجز.

وأدخل رقم هاتفك لتأكيد الحجز.

ثم اضغط على مربع الحجز، واطبع إيصال الحجز. ثم قدمه في المديرية عند استلام البطاقة.

شروط حجز البطاقة الوطنية الموحدة من المنزل أونلاين

لإتمام الحجز الالكتروني للبطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024، تشترط الحكومة العراقية ما يلي:

أن يدفع المواطن رسوم الحجز التي تقدر ب5000 دينار عراقي.

أن يكون المواطن عراقي الجنسية وأكبر من 18 عاماً.

أن يقوم المواطن بتأكيد الحجز قبل ثلاثة أيام من موعد المراجعة.

الوثائق المطلوبة لحجز البطاقة الوطنية الموحدة إلكترونيا

لحجز البطاقة الوطنية الموحدة العراقية إلكترونيا من المنزل، يجب على المواطن تقديم الأوراق التالية: