” الاعلان رسميا” نتائج السادس الإعدادي بالعراق 2024 عبر موقع نتائجنا

يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد ظهور النتيجة وسيتم الاعلان عنها بعد الانتهاء من تصحيح ومراجعة ورصد الأوراق وستظهر اليوم الخميس بتاريخ 22/2/2024 في كل من القسمين العلمي والأدبي ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتائج السادس الإعدادي بالعراق 2024 عبر موقع نتائجنا.

نتائج السادس الإعدادي بالعراق 2024

ينتظر الكثير في جميع المحافظات العراقية عن اقتراب ظهور النتائج في كل من محافظة كربلاء وأربيل والسليمانية وبابل والأنبار، وانه سيتم القيام باداء جميع الاختبارات للدور الأول وأنها سوف تعتمد النتيجة ويمكنك الاستعلام عنها من خلال موقع الوزارة ومنها:

يقوم الطالب بالدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

ثم النقر على كلمة نتائج الامتحانات.

اختيار الصف الذي تدرس به وهو السادس الإعدادي.

قم باختيار الرقم الامتحاني الذي أديت به اختبارات نصف السنة.

اضغط على زر الاستعلام.

سوف تظهر لك النتيجة بشكل مفصل.

كيفية الاستعلام عن النتائج من خلال موقع نتائجنا

صرحت الوزارة بإتاحة موقع حتى يتم الاستعلام عن النتيجة من قبل الطلاب ويتم من خلال التالي:

الدخول إلى موقع نتائجنا الإلكتروني.

ثم الضغط على المحافظة التابع لها.

انقر على زر تحميل النتائج.

سوف يتم تنزيل النتائج، وسوف يظهر أمامك أسماء كافة الطلاب الناجحين للدور الأول.

تم الانتظار من قبل الطلاب منذ ان تم انتهائهم من الاختبارات في عموم المحافظات العراقية وانه سيتم الاعلان عن موعد إعلان نتائج الصف السادس الإعدادي التمهيدي والذي سيتم اليوم الخميس الموافق 22 فبراير 2024، حيث سيتم عقد مؤتمر صحفي موسع لوزير التربية العراقية يتم به الاعلان عن اعتماد النتائج ونسب النجاح.