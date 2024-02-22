“مسابقات رمضان” …. ما هي مسابقات رمضان 2024 على MBC.. اكيد هتكسب هتكسب

لم يتبقي سواء القليل على موعد الشهر الكريم ويهتم البعض بالتعرف على المسابقات الرمضانية التي تقدمها قناة M B C حيث انها من ضمن اهم القنوات التي تقوم بعرض برامج المنافسات والمسابقات الرمضانية، ويتم الاستعانة بالكثير من المذيعين المشاهير، ومن خلال مقالنا سنتعرف على ما هي مسابقات رمضان 2024 على MBC.

ما هي مسابقات رمضان 2024 على MBC

تقوم بالاعلان عن المسابقة هي قناة ام بي سي مصر والتي تعمل على التعرف بالمسابقات والمنافسات، والتي ستتم في خلال في شهر رمضان المبارك، وتلك المسابقات هي:

يتم العرض على القناة خلال شهر رمضان مسابقة الحلم الشهيرة.

احلى صباح.

كما انه يتم عرض طهي كل يوم.

مسابقة الأفكار.

يعرض مسابقة التحدي الخاصة بالعائلات.

مسابقة هواوي.

تردد قناة mbc مصر على النايل سات

يمكننا الاستمتاع بافضل محتوى في رمضان من خلال التالي:

تردد القناة: 12015

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

جودة القناة: HD

تردد قناة ام بي سي مصر على عرب سات

كما انه يمكننا استقبالها على عرب سات من خلال التالي:

التردد الخاص بالقناة: 11919

ثم يتم كتابة معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز يكون: 27500

القمر الصناعي : نايل سات.

برامج مسابقات رمضان 2024

يوجد عدد كبير من المسلسلات التي تعرض في شهر رمضان بالاضافة لعرض قناة ام بي سي مصر العديد من المسابقات، وخاصة في شهر رمضان المبارك، وعدد من البرامج التلفزيونية وتشكيلة متنوعة منها، وان القناة تحاول دائما التغيير في محتواها ليناسب المشاهدين.