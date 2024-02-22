“ظهرت هسه هنا” نتائج السادس الاعدادي 2024 في العراق موقع نتائجنا results.mlazemna.com

يُكثر الطلاب وأولياء الأمور من البحث عن نتائج السادس الاعدادي 2024 في العراق، فبعد انتظار كبير من أولياء الأمور والطلاب والطالبات، أعلنت وزارة التربية العراقية عن نتائج الصف السادس التمهيدي للعام الدراسي 2024 اليوم الخميس 22 فبراير، ويمكن لجميع الطلاب الاطلاع على النتائج على الانترنت من خلال مواقع الوزارة الرسمية، فيما يلي سنقدم لكم جميع التفاصيل حول نتائج الصف السادس التمهيدي 2024.

نتائج السادس الاعدادي 2024 في العراق

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية اليوم الخميس 22 فبراير عن نتائج السادس الاعدادي التمهيدي 2024 في العراق للفرعين العلمي والادبي، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتائج بسهولة ويسر عن طريق ادخال الرقم الامتحاني للطالب على الانترنت دون الحاجة لزيارة المدارس، حيث أعلنت وزارة التربية العراقية عن نتائج الامتحانات التمهيدي في جميع مديريات التربية، ونشرت الوزارة رابطاً رسمياً للاستعلام عن النتائج على موقعها الإلكتروني أو على موقع نتائجنا، وأكدت الوزارة أن نتائج الدور التمهيدي ستظهر اليوم على المواقع الرسمية.

وكانت وزارة التربية والتعليم العراقية قد نفذت امتحانات التمهيدي للصف السادس الاعدادي في العراق في كل المحافظات بين 8 و 17 فبراير الحالي، وأفادت الوزارة بأن الأسئلة الامتحانية كانت مناسبة ولم تواجه أي مشكلات، وبعد انتهاء الامتحانات، بدأت عملية تقدير الدرجات في جميع مراكز التصحيح لإعلان النتائج في أقرب وقت، وسيتم نشر النتائج على الانترنت على موقع وزارة التربية العراقية وموقع نتائجنا.

كشوفات نتائج السادس الاعدادي 2024 في العراق موقع نتائجنا

لمعرفة نتائج الصف السادس الإعدادي التمهيدي لعام 2024، يرجى اتباع الخطوات التالية: