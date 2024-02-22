خطوة بخطوة ..موعد نتيجة مسابقة وظائف البريد 2024 وطريقة الاستعلام عن المسابقة

موعد نتيجة مسابقة وظائف البريد، بعد ان تم غلق باب التقديم في المسابقات التي اتاحتها بوابة الوظائف الحكومية يتساءل العديد من الأشخاص عن نتيجة مسابقة وظائف البريد وكيفية الاستعلام عن النتائج المتقدمين عليها حيث الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أعلن منذ فترة سابقة عن توافر عدد كبير من الوظائف الحكومية به منها وظائف البريد المصري، ونوضح من خلال مقالنا هذا نتيجة مسابقة وظائف البريد.

موعد نتيجة مسابقة وظائف البريد

انتهت مرحلة التقديم على وظائف البريد خلال أيام قليلة ماضية وبعد الانتهاء يتزايد معدل البحث عن المقبولين ونتيجة المسابقة لمتابعة الاختبارات المتبقية وكافة الإجراءات المطلوبة، ولكن عملية الفرز ما زالت قائمة حتى وقتنا الحالي ومن المفترض أن تستمر عملية الفرز من عشرة أيام وحتى خمسة وأربعون يوما من وقت قفل باب التقديم، واذا تم قبول الطلب للمتقدم ستحدد الجهة المختصة موعد لإجراء اختبار لك في الجهاز المركزي، وإذا لم يتم قبول الطلب فيظهر لك على الشاشة حاول مرة اخرى.

رابط أستعلام نتيجة مسابقة البريد

بعد أن يتم الانتهاء من عمليات فرز الأوراق للمتقدمين لوظائف البريد المتوفرة من قبل بوابة الوظائف الحكومية سيكون من السهل الاستعلام عنها الكترونيًا من خلال الموقع الالكتروني لبوابة الوظائف الحكومية واتباع ما يلي: