رابط الاستعلام عن نتائج كشوفات أسماء الترتيب التنافسي 2024

يمكنك الآن معرفة نتائج كشوفات أسماء الترتيب التنافسي 2024 عن طريق الموقع الرسمي لـ “هيئة الخدمة والإدارة العامة” من أجل الالتحاق بالوظائف المتوفرة لكافة المواطنين في “المملكة الأردنية الهاشمية”، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن نتائج الكشوفات، ومعايير اختيار الموظفين، وشروط الالتحاق بالوظيفة.

الاستعلام عن نتائج كشوفات أسماء الترتيب التنافسي 2024

تستطيع أن تستعلم عن نتائج كشوفات أسماء الترتيب التنافسي لعام 2024 عبر “موقع هيئة الخدمة والإدارة” برقمك الوطني، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى “موقع هيئة الخدمة والإدارة العامة” من هنا

اكتب رقمك الوطني ورقم “الهوية الوطنية”.

أدخل تاريخ ميلادك.

اضغط بعد ذلك على أيقونة تسجيل الدخول.

تستطيع أن تحمل “كشوفات الترتيب التنافسي” لعام 2024 في حالة إصدار النتائج.

قواعد اختيار الموظفين

هناك مجموعة من القواعد تتبعها “لجنة الخدمة المدنية” لاختيار الموظفين المرشحين، وأهمها الآتي:

يجب أن يكون المتقدم للوظائف مقيما في الأردن.

تقديم سنة تخرجه.

الاطلاع على وضعه الأكاديمي.

التاريخ الذي سوف يقدم فيه طلب الالتحاق بالوظيفة.

شروط الالتحاق بالوظائف

أكد الديوان الأردني عدم وجود أي شروط للحصول على الوظائف المتاحة، ويمكن لأي متقدم الاستعلام عن نتائج كشوفات أسماء الترتيب التنافسي 2024 عن طريق بطاقته الشخصية، أو عن طريق مركز الاتصال الوطني من خلال الاتصال برقم “065008080”/ فرعي (4) وفرعي (2) “.

حيث إن الهدف الأساسي لحكومة الأردن هو توفير فرص عمل لجميع المواطنين، والقضاء على البطالة؛ من أجل تحسين حالة المواطنين الاجتماعية، ولذلك فإن جميع المواطنين من حقهم الاستفادة من هذه الخدمة دون أي شروط، فمن حق كل مواطن الحصول على وظيفة.