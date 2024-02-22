بُشرى سارة للمواطنين بشأن خطة تخفيف احمال الكهرباء في رمضان “مش هيقطع تاني”

وفقًا لخطة تخفيف احمال الكهرباء في جمهورية مصر العربية، فإنه يتم قطع الكهرباء لمدة ساعتين في اليوم، وذلك من أول الساعة 11 إلى الساعة 5 مساءً، ولكن أعلن اليوم مجلس الوزراء المصري عن أمر أسعد ملايين المصريين، حيث تتوقف الأزمة لمدة شهر كامل، وسيتوقف قطع الكهرباء في رمضان، فدعونا نوضح لكم تفاصيل هذا الخبر.

إيقاف تخفيف احمال الكهرباء في رمضان

اجتمع مجلس الوزراء المصري اليوم وواقف رسميًا على وقف قطع الكهرباء في رمضان، حيث سيتم إلغاء خطة تخفيف الحمل الكهربي خلال الشهر الكريم، وذلك من أجل تيسير الأمور على المواطنين والمواطنات خلال الشهر الكريم، ونقلًا عن الصحف الرسمية، فإن وزارة الكهرباء بتنفيذ قرار مجلس الوزراء من الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، حيث بمجرد صدور القرار من قِبل مجلس الوزراء المصري، تم التوجيه لشركات التوزيع والنقل لاتخاذ اللازم فورًا والاستعداد لتنفيذ القرار.

خطة تخفيف احمال الكهرباء

سبق أن اتخذ مجلس الوزراء المصري عدد من القرارات بشأن انقطاع التيار الكهربي على مدار العام، حيث الالتزام بساعتين فقط في اليوم في المنطقة، ولكن يتم مراعاة فترات الامتحانات والمناسبات، حيث تم قطع التيار الكهربي ساعة واحدة فقط خلال الامتحانات بدلًا من ساعتين، حيث القطع من الساعة 11 ص إلى 5 م، ثم بعد الانتهاء تم الفصل ساعتين فقط.

ويمكن للمواطنين التواصل على الخط الساخن رقم 121 والاستفسار والاشتكاء في حالة وجود مشكلة أو قطع مستمر أو عطل فني، علمًا بأنه في حالة انقطع التيار الكهربي أكثر من ساعتين فهذا بسبب الأعطال الفنية وليس خطة التخفيف.