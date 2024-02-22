“اشحن 50 ألف كوينز مجانا” تفجير طاقة اللاعبين في لعبة اي فوتبول بيس 2024 للموبايل والكمبيوتر طور فريقك واحصل على أساطير اللعبة

عشاق ألعاب الفيديو يتمنون أن تفجير طاقة اللاعبين في لعبة اي فوتبول بيس 2024، وذلك لتطوير فريقهم على وأقوى طاقة، مما يُمكنهم من الحصول على أساطير لعبة الساحرة المستديرة، حيث تم اصدار لعبة اي فوتبول بيس 2024 الجديدة في سبتمبر 2023، وهي في موسمها الرابع الآن في هذه اللعبة، ويمكنك تحميلها وبناء فريقك الخاص من لاعبين متميزين، كما يمكنك تطوير مهارات لاعبيك باستخدام أنواع مختلفة من البطاقات، مثل بطاقات ايبك وبطاقات عقود ترشيح 5 نجوم وبطاقات بيزيك وغيرها، في هذا المقال سنتناول معكم كيفية تفجير طاقة اللاعبين في لعبة eFootball PES 2024 بكل سهولة.

الحصول على أقصى طاقة للاعبين في لعبة اي فوتبول 2024

لعبة اي فوتبول بيس 2024 هي لعبة كرة قدم شهيرة تحتاج إلى كوينز لفتح باكات وبكدجات تحتوي على لاعبين يتملكون طاقات متفجرة، وهناك طرق مختلفة للحصول على كوينز مجاناً في اللعبة، مثل تسجيل الدخول اليومي والمشاركة في الحملات والتحديات الأسبوعية، وسنوضح لكم طريقة شحن كوينز بيس 2024 للموبايل والكمبيوتر مجاناً بالطرق الرسمية والأحداث الخاصة، إذ يقوم مطوري اللعبة بتحديث اللعبة بشكل دوري كل يوم خميس، كما يتم تحديثها يوم الإثنين، وفي كل مرة يتم منح اللاعبين هدايا وكوينزات مجانية، لكي يتمكنوا من تطوير فريقهم.

طريقة شحن لعبة اي فوتبول بيس 2024 للموبايل والكمبيوتر

يتم شحن لعبة اي فوبتول بيس 2024 للموبايل والكمبيوتر من خلال اتباع التالية:

قم بفتح الموقع الإلكتروني الرسمي للعبة.

ثم اضغط على خانة المهام من الصفحة الرئيسية.

بعدها اختر شراء العملات، و قم بتحديد العدد الذي تريده.

ثم اختر طريقة الدفع التي تناسبك.

وبعد الدفع، ستضاف الكوينزات إلى حسابك تلقائياً.

كيفية تطوير طاقة اللاعبين في eFootball PES 2024

لتطوير لاعبين اي فوتبول بيس 2024 موبايل، يرجى اتباع الخطوات التالية:

تأكد من أنك متصل بالأنترنت وافتح لعبة eFootball PES 2024.

ثم ادخل إلى فريقك واختر اللاعب الذي تريد تطويره.

واضغط على بطاقة اللاعب ثم انقر على level training.

ثم أضف بطاقات التدريب حتى يصل اللاعب إلى أقصى طاقة في التدريب.

بعدها اخرج من level training وادخل إلى player progression.

ثم انقر على action.

واختر الطريقة الأتوماتيكية للتطوير واضغط على auto-allocate.

بعد ذلك انقر على proceed.

سترى أن اللاعب وصل إلى أعلى طاقة لديه في التشكيل.

مع العلم أنه يجب أن تمتلك مدربا قويا لكي يكون اللاعب على أقصى طاقة له في تشيكلتك.

تحميل لعبة اي فوتبول 2024 على للموبايل

لتحميل لعبة eFootball PES 2024 للموبايل سواء الأيفون أو الأندرويد، يرجى اتباع الخطوات التالية: