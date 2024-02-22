تردد قناة روتانا سينما 2024 على كل الأقمار الصناعية “مش هتقدر تغمض عينيك”

تردد قناة روتانا سينما يعتبر من ضمن أكثر ترددات قنوات الأفلام التي يبحث عنها محبو الأفلام المصرية في محركات البحث، وباعتبارها قناة مهمة ضمن مجموعة قنوات روتانا التابعة لشركة روتانا، كان لها نصيب كبير من الشهرة، فكل القنوات التابعة لشركة روتانا تتميز بالتجديد، الذي يتناسب مع الجمهور العربي باختلاف الأذواق، فمن يتابعها يعرف أن دائما لها الريادة.

تردد قناة روتانا سينما 2024

وفي الوقت الحالي من يبحث عن تردد قناة روتانا سينما يعلم ما يميزها عن غيرها، من قنوات الأفلام، مثل قصر مدة الإعلانات التي يعتبرها البعض ميزة أساسية، بالإضافة لحرص القناة على راحة المشاهد، لذلك تجدها تجدد التردد من حين لآخر لضمان أعلى جودة بث، وفي السطور القادمة نقدم لك تردد قناة روتانا سينما الجديد.

تردد قناة روتانا سينما على النايل سات من أهم عمليات البحث الحالية وهو ما جعلنا نكتبها لكم بالتفاصيل، إليك التردد على النايل سات:

التردد: 12226.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 6\5.

تردد روتانا سينما على العرب سات

إذا كنت تتابع التلفاز من خلال عرب سات، يمكنك متابعة تردد قناة روتانا سينما من خلال التالي:

القمر الصناعي: عربسات.

التردد: 11843.

معامل تصحيح الخطأ: 3\4.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة روتانا سينما السعودية

اسم القناة: روتانا سينما KSA.

تردد القناة: 12226.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

الاستقطاب: أفقي.

مميزات قناة روتانا سينما

تتميز قناة روتانا سينما بعرض أفلام حصرية كعرض أول، وتنفرد بها من بين قنوات الأفلام، وتلك الميزة تجعلها ضمن قنوات الأفلام التي لها صدارة الأعلى مشاهدة على الإطلاق في الوطن العربي، ونجحت القناة في أن تحقق شعارها الذي تكرره بعد كل فاصل إعلاني، وهو (روتانا سينما مش حتقدر تغمض عينيك).