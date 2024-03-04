اشتري وخزن دلوقتي .. سعر السكر والرز في معرض أهلا رمضان 2024 وأماكن المعارض على مستوى الجمهورية

سعر السكر والرز في معرض أهلا رمضان مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم يتساءل كثير من الأشخاص عن سعر السكر والرز في معرض اهلاً رمضان لهذا العام، حيث أن السكر والأرز يعد من أكثر المنتجات التي يتم استخدامها في المنازل حيث ان الارز يتم تحضيرة بشكل مستمر على الافطار، والسكر يتم إعداد الكثير من الحلويات الرمضانية والعصائر به، ومن خلال هذا المقال نتعرف على سعر السكر والرز فتابعونا.

سعر السكر والرز في معرض أهلا رمضان

يمكن شراء العديد من السلع الغذائية من معرض اهلاً رمضان والذي يتم إقامته في محافظات كثيرة ويكون الاقبال عليه كبير حيث يوفر السلع الغذائية بأسعار منخفضة، وجاءت الأسعار في معرض اهلاً رمضان كالتالي:

سعر كيلو الأرز يصل 20 جنيه.

سعر كيلو من السكر فقط بثمن 27 جنيه.

عبوة جبنة وزنها كيلو جرام سعرها حوالي 56 جنيه.

زجاجة الزيت يصل سعرها 40 جنيه.

ثمن زجاجة زيت للقلي بسعر 58 جنيه.

كيلو من المكرونة بسعر 20 جنيه.

زجاجة زيت قطارة في معرض اهلاً رمضان بسعر 90 جنيه.

زجاجة زيت عافية في المعرض تباع بسعر 270 جنيه.

تباع زجاجة زيت عافية حجم 3 لتر بالمعرض بسعر 295 جنيه.

زجاجة زيت ثمرات سعرها في المعرض 85 جنيه.

تخفيضات على السلع الغذائية في معارض أهلًا رمضان 2024

وزارة التموين أكدت في قرار لها بأن جميع السلع الغذائية سيتم توفيرها بشكل كامل في معارض أهلاً رمضان بجميع المحافظات بنسبة مخفضة قد تتراوح 30%، وذلك بهدف تخفيف الأعباء من على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة التي تمر بها كافة البلاد.