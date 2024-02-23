“الزيادة الجديدة على وصول” موعد صرف معاش معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة 15% وما هي الأوراق المطلوبة للتقديم

موعد صرف معاش معاش تكافل وكرامة والذي ينتظره العديد من المستفيدين من معاش تكافل وكرامة، حيث توفر الحكومة من خلاله الدعم للفئات المستهدفة من محدودي الدخل، وقد تم إصدار قرار زيادة المعاشات خلال الفترة الماضية، وقد أقر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زيادة في معاشات تكافل وكرامة تصل إلى 15%، لجميع المستفيدين والمستحقين على مستوى الجمهورية، ويتم الحصول على معاش تكافل وكرامة وفق عدة شروط محددة وبعض المستندات التي ينبغي إرفاقها.

موعد صرف معاش معاش تكافل وكرامة

تحرص الحكومة المصرية على مساعدة بعض الفئات من ذوي الدخل المحدود من المواطنين من خلال الدعم المالي عن طريق برنامج تكافل وكرامة، ومن المقرر أن يتم صرف هذا المعاش بشكل شهري في يوم الخامس عشر من الشهر الميلادي لجميع الفئات المستفيدة منه، حيث يتم صرف مبلغ يتراوح من 620 جنيه مصري إلى 740 جنيه لكل أسرة مستحقة للدعم من برنامج تكافل وكرامة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في معاش تكافل وكرامة 2024

كما يجب تجهيز بعض المستندات اللازمة عند التقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة، لكي يتم استحقاق المعاش، ومن هذه المستندات نذكرها لكم في النقاط التالية:

صورة من الرقم القومي.

نسخة من شهادات الميلاد للأبناء.

كما يجب تقديم نسخة من قسيمة الزواج أو قسيمة الطلاق.

في حالة إصابة المستفيد بمرض مزمن يتم تقديم مستند لإثبات الإعاقة من اللجان الطبية المختصة.

إرفاق نسخة من بطاقة التموين.

تقديم شهادة من القومسيون الطبي لإثبات درجة الإعاقة، والتي تبدأ من 50 درجة.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2024

كما ينبغي توافر مجموعة من الشروط التي حددتها الوزارة للحصول على معاش تكافل وكرامة، ومن أبرز هذه الشروط ما يلي: