من المنزل.. استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة للمركبة وقائد السيارة عبر موقع نيابة المرور ppo.gov.eg

يبحث المواطنون والمواطنات الآن عن موقع نيابة المرور، وذلك من أجمل عمل استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة، حيث بخطوات بسيطة ومن المنزل يمكن التعرف على أي مخالفات مسجلة على رخصة مركبة القيادة، أو رخصة قائد السيارة نفسه، ونذكرها لكم بالخطوات والصور عبر موقعنا “البديل”، تابعوا معنا.

استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة

أتاح موقع نيابة المرور المصري للمواطنين والمواطنات الاستعلام إلكترونيًا عن المخالفات المرورية الموجودة على السيارة أو قائد السيارة، وذلك من خلال الخطوات التالية:

قم بالتوجه إلى موقع النيابة العامة التابع لجمهورية مصر العربية على الشبكة، ثم منه اختر “خدمات نيابة المرور”.

ستظهر أمامك عدد من الخدمات الخاصة بخدمات المرور، والتي من بينها الاستعلامات، حيث قم بالنقر على زر “استمرار”.

قم بالاختيار ما بين مخالفات رخصة المركبة نفسها، أو رخصة القيادة.

قم بكتابة رقم الرخصة ونوع الترخيص والمحافظة ووحدة الترخيص إن رغبت في الاستعلام عن رخص القيادة.

إن رغبت في الاستعلام عن رخصة المركبة، فقم بكتابة رقم الرخصة، حيث به رقم السيارة.

انقر في النهاية على “إجمالي المخالفات”، ثم بعدها ستتمكن من التعرف من قيمة المخالفات المقيدة على الرخص.

دفع المخالفات والتظلم عليها إلكتروني

وضحنا لكم رابط استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة، حيث يمكن الاستعلام إلكترونيًا من خلال الشبكة، وبنفس طريقة الاستعلام يمكن التظلم والتصالح وأيضًا دفع المخالفات المرورية، حيث كل ما عليك هو بدل من الضغط على الاستعلام، النقر على التظلم إن رغبت في التظلم، أو التصالح أو الدفع إن رغبت في القيام بواحدة منهم، وكل هذه الأمور من منزلك ودون الحاجة إلى الذهاب إلى إدارة المرور في منطقتك.