“ملف PDF الوجبة السابعة” استخراج أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق عبر منصة مظلتي الإلكترونية

يبحث الكثير من المواطنين في دولة العراق في الآونة الأخيرة عن أسماء الرعاية الاجتماعية الخاصة بالوجبة الأخيرة، ويعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية من أهم وأبرز برامج الدعم الاجتماعي التي قامت بتوفيرها الحكومة العراقية بهدف مساعدة العديد من الطبقات الفقيرة الكادحة على مواجهة بعض الظروف الاقتصادية المتدنية التي تعاني منها البلاد.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في العراق

يرغب بعض مواطني دولة العراق التعرف على اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في العراق، حيث من المتوقع أنه سوف يتم صرف الوجبة الأخيرة لجميع المستفيدين في دولة العراق للفئات المستحقة لهذا الدعم، كما أنه سوف يتم الإعلان عن الأفراد المستفيدين بواسطة منصة مظلتي التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية قبل شهر رمضان المبارك للمساهمة في سد احتياجات المواطنين، ويمكن الاستعلام عن الأسماء من خلال اتباع جميع الخطوات التالية:

في الخطوة الأولى يجب الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة مظلتي .

في الخطوة التي تلي ذلك قم بالضغط على أيقونة اسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

بعد ذلك قم بكتابة كافة البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل سليم وصحيح.

ثم قم بتحديد اسم المحافظة المقيم بها.

انقر بعدها على تنزيل كشوفات الأفراد المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

في الخطوة الأخيرة قم بالبحث عن الاسم الخاص بك من بين هذه الكشوفات التي تكون موجودة بصيغة الPDF.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

هناك مجموعة من الشروط والضوابط التي قامت بتحديدها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق، وتتمثل جميع هذه الشروط في النقاط التالية: