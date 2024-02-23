“تغيير الاسم أو اللقب” خطوات الاستعلام عن أسماء نقل النفوس في العراق 2024 الوجبة الأخيرة عبر موقع وزارة الداخلية العراقية

يتساءل بعض المواطنين في دولة العراق عن الموقع الإلكتروني الرسمي الموجود عليه الكشوفات الخاصة بأسماء نقل النفوس في الوجبة الأخيرة لهذا العام الحالي، لذا يريد الكثير من الأشخاص تغيير أسمائهم وكذلك تغيير الألقاب، وكشفت أيضا وزارة الداخلية في دولة العراق عن كيفية الاستعلام عن أسماء نقل النفوس للوجبة الجديدة بواسطة بعض الإجراءات البسيطة.

أسماء نقل النفوس في العراق

يرغب بعض الأفراد معرفة أسماء نقل النفوس في العراق، وخاصة الأسماء الخاصة بالوجبة الجديدة لهذا العام الحالي 2024، حيث أعلنت الحكومة العراقية عن إمكانية تغيير الأسماء والألقاب من جهة وزارة الداخلية في دولة العراق، حيث صرحت وزارة الداخلية عن قبول بتغير كشوفات لأسماء نقل النفوس في الوجبة الجديدة على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الداخلية، حيث ينبغي على المواطن إتباع بعض الخطوات المحددة، وتتمثل خطوات الاستعلام عن أسماء نقل النفوس في الآتي:

في الخطوة الأولى يجب الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الداخلية في العرا ق.

في الخطوة التي تلي ذلك قم بالضغط على الزر المخصص للخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك لابد من الضغط على زر الاستعلامات عن نقل أسماء النفوس الوجبة الجديدة 2024.

من الضروري إدخال جميع البيانات المطلوبة كما موضح وموجود أمامك على شاشة الهاتف.

ثم قم بالنقر على زر الاستعلام بشكل مباشر وسوف تظهر جميع الكشوفات الخاصة بأسماء نقل النفوس في الوجبة الجديدة 2024 في دولة العراق.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل في خدمة نقل النفوس بالعراق

هناك العديد من الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة التي لابد من إحضارها أثناء التسجيل في خدمة نقل النفوس في دولة العراق، وتتلخص جميع هذه الأوراق والوثائق المطلوبة في الآتي: