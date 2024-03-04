جهز سحورك وشوف هتفطر أول يوم إيه..موعد أول يوم رمضان 2024+عدد ساعات الصيام في أول يوم صياام

موعد أول يوم رمضان، جميع المسلمون يقومون بالبحث عن المواعيد الخاصة بشهر رمضان لهذا العام 2024 م، حيث أنه يتم ترقب هذا الشهر من قبل جميع المسلمون في العالم بأكمله، فقد بدأ العد التنازلي الخاص بهذا الشهر، فقد اقترب ميعاده الذي يأتي ليكون مُباركًا، فشهر رمضان له فضل عظيم ويتم انتظاره بفارغ الصبر كل عام، فلهذا يتم البحث عن موعد أول يوم رمضان لكي يتم التجهيز له واستقباله، فسنتعرف اليوم على التقويم الخاص بشهر رمضان.

موعد أول يوم رمضان

التوقعات الفلكية قد قامت بعمل جميع الأبحاث الخاصة بها لكي تتعرف على المواعيد الخاصة بشهر رمضان هذا العام 2024 م، حيث أن شهر رمضان 1445 هـ قد تم تحديد الميعاد الخاص به من قبل المعهد القومي للبحوث الفلكية، فقد تم تحديد موعد أول يوم رمضان وأيضًا التقويم الخاص بجميع أيام الشهر مع مواعيد الصلاة والأذان، كما أن تلك التوقعات قد توصلت إلى أن شهر رمضان هذا العام سيكون 30 يومًا، وكل هذا سنتعرف عليه اليوم في هذا المقال.

تقويم شهر رمضان

سيتم بدء الشهر الفضيل الكريم منذ أول يوم له والذي سيكون موافقًا ليوم الإثنين، حيث سيكون تاريخ هذا اليوم هو 11 من شهر مارس لعام 2024 م، كما قد توصل التقويم الخاص بهذا الشهر إلى عدد الساعات التي سيتم صيامها نسبة لموقع مصر الجغرافي، فستكون عدد ساعات الصيام أقل من 13 ساعة، حيث أن هذا الأمر يعتمد بشكل كبير على مدة طول النهار، كما أنه في وقت ما من الشهر وهو ما سيوافق يومي 15 و16 مارس ستتساوى الفترات الخاصة بالنهار مع فترات الليل.