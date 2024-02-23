كيفية استخراج نتائج الثالث متوسط في العراق 2024 عبر موقع نتائجنا في جميع المحافظات
يرغب العديد من الطلاب والطالبات في دولة العراق في الوقت الحالي في معرفة متى يتم الإعلان عن النتائج الخاصة بالصف الثالث المتوسط لعام 2024، وخاصة بعدما أعلنت وزارة التربية العراقية في بيان رسمي أن هذه النتائج سوف يتم الإعلان عنها في وقت قريب جدا، هذا سوف يكون في جميع المحافظات العراقية، ويأتي هذا تزامنا مع سياسة الوزارة في إعلان نتائج الامتحانات والذي سوف يكون في شكل ملفات pdf عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية العراقية.
نتائج الثالث متوسط في العراق
العديد من الطلاب والطالبات في دولة العراق يرغبون في نتائج الثالث متوسط في العراق، حيث يريدون أن يعرفوا الموعد بالتحديد المحدد من قبل وزارة التربية العراقية، حيث في بيان صادر عن الناطق الرسمي باسم وزارة التربية العراقية، أعلنت الوزارة أن النتائج النهائية للإمتحانات التمهيدية للمرحلتين المتوسطة والإعدادية سوف يتم الإعلان عنها قريبا، ويمكن استخراج نتائج الصف الثالث المتوسط من خلال اتباع الخطوات الآتية:
- في الخطوة الأولى يجب الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بموقع وزارة التربية والتعليم العراقية.
- في الخطوة التي تلي ذلك لابد من النقر على زر خدمات الطلاب.
- بعد ذلك قم باختيار نتائج الامتحانات.
- ثم قم بالنقر على زر نتائج الثالث المتوسط.
- اختر بعدها الدور الأول.
- قم بإدخال جميع البيانات والمعلومات المطلوبة والتي تتمثل في الرقم الامتحاني والاسم الكامل والمحافظة.
- في الخطوة الأخيرة قم بالضغط على زر استخراج النتيجة.
موعد اعلان نتائج الصف الثالث المتوسط 2024
تواصل الوزارة استعداداتها ليتم إعلان النتائج، بينما يتابع الطلاب والطالبات وكذلك أولياء الأمور التطورات المتواصلة بخصوص هذا الموضوع باهتمام بالغ، حيث يمثل إعلان نتائج الصف الثالث المتوسط محطة هامة في مسيرة الطلاب والطالبات التعليمية، وكان الموعد كالتالي:
- نتائج الصف الثالث المتوسط لعام 2024 في دولة العراق والتي أعلنت حولها وزارة التربية والتعليم العراقية على أنها سوف يتم العمل على إعلانها بشكل رسمي خلال ساعات قليلة من الآن.
- حيث سوف يتمكن جميع الطلاب والطالبات اليوم الموافق 22 من شهر فبراير من الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم، وذلك بعد الانتهاء منها بشكل رسمي من قبل وزارة التربية والتعليم في دولة العراق والانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات.