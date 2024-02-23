كيفية استخراج نتائج الثالث متوسط في العراق 2024 عبر موقع نتائجنا في جميع المحافظات

يرغب العديد من الطلاب والطالبات في دولة العراق في الوقت الحالي في معرفة متى يتم الإعلان عن النتائج الخاصة بالصف الثالث المتوسط لعام 2024، وخاصة بعدما أعلنت وزارة التربية العراقية في بيان رسمي أن هذه النتائج سوف يتم الإعلان عنها في وقت قريب جدا، هذا سوف يكون في جميع المحافظات العراقية، ويأتي هذا تزامنا مع سياسة الوزارة في إعلان نتائج الامتحانات والذي سوف يكون في شكل ملفات pdf عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية العراقية.

نتائج الثالث متوسط في العراق

العديد من الطلاب والطالبات في دولة العراق يرغبون في نتائج الثالث متوسط في العراق، حيث يريدون أن يعرفوا الموعد بالتحديد المحدد من قبل وزارة التربية العراقية، حيث في بيان صادر عن الناطق الرسمي باسم وزارة التربية العراقية، أعلنت الوزارة أن النتائج النهائية للإمتحانات التمهيدية للمرحلتين المتوسطة والإعدادية سوف يتم الإعلان عنها قريبا، ويمكن استخراج نتائج الصف الثالث المتوسط من خلال اتباع الخطوات الآتية:

في الخطوة الأولى يجب الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بموقع وزارة التربية والتعليم العراقية .

في الخطوة التي تلي ذلك لابد من النقر على زر خدمات الطلاب.

بعد ذلك قم باختيار نتائج الامتحانات.

ثم قم بالنقر على زر نتائج الثالث المتوسط.

اختر بعدها الدور الأول.

قم بإدخال جميع البيانات والمعلومات المطلوبة والتي تتمثل في الرقم الامتحاني والاسم الكامل والمحافظة.

في الخطوة الأخيرة قم بالضغط على زر استخراج النتيجة.

موعد اعلان نتائج الصف الثالث المتوسط 2024

تواصل الوزارة استعداداتها ليتم إعلان النتائج، بينما يتابع الطلاب والطالبات وكذلك أولياء الأمور التطورات المتواصلة بخصوص هذا الموضوع باهتمام بالغ، حيث يمثل إعلان نتائج الصف الثالث المتوسط محطة هامة في مسيرة الطلاب والطالبات التعليمية، وكان الموعد كالتالي: