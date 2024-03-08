تعرف على اماكن معارض اهلا رمضان 2024 الاسكندريه واجدد اسعار السلع الغذائية 

اماكن معارض اهلا رمضان 2024 الإسكندرية، من أكثر الامور التي يتم البحث عنها في هذا التوقيت ويأتي هذا بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان الفضيل، وقد جاءت عمليات البحث بعد ان قامت وزارة التموين بالاعلان عن فتح معرض أهلا رمضان في جميع المحافظات المصرية بدءا من يوم 15 فبراير 2024، وحتى يوم 15 مارس 2024 ليتسنى للجميع شراء السلع الغذائية بخصومات تصل إلى 30%.

اماكن معارض اهلا رمضان 2024 الاسكندريه

يتساءل الكثير من المواطنين عن عناوين معرض أهلا رمضان في الإسكندرية، وقد جاءت على النحو التالي:

يوجد معرض أهلا رمضان في ارض المعارض في أرض الكوتة من مجمع الازاريطة.

يوجد ايضا معرض أهلا رمضان في حي وسط محطة مصر وفي المول التجاري.

يوجد ايضا في مجمع البيطاش.

مجمع سيدي مسعود.

حى العامرية.

مجمع وهدان بالمنشية.

اسعار معارض اهلا رمضان الاسكندريه

تم الإعلان من قبل الحكومة المصرية عن اسعار معارض اهلا رمضان الاسكندريه وتتمثل فيما يلي:

قد بلغ سعر كيلو اللحمه في معرض اهلا رمضان نحو 220 جنيه مصري.

وصل سعر الفراخ المجمده نحو 105 جنيه.

وصل سعر كيلو السكر نحوه 27 جنيه.

وصل سعر زجاجه الزيت نحو 34 جنيه.

وصل سعر علبه السمنه نحو 95 جنيه.

وصل سعر كيس الارز نحو 20 جنيه.

وصل سعر الكيس المكرونه نحوه 17.6 جنيه.

وصل سعر كيلو العدس الاصفر نحو 39.50 جنيه.

ختاما نكون قد عرضنا لكم اماكن معارض اهلا رمضان 2024 الاسكندريه وأهم اسعار السلع الغذائية.