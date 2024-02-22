أضبطها واستعد لمسلسلات رمضان “تردد قناة دي ام سي دراما 2024” متاحة على جميع الأقمار الصناعية

تردد قناة دي ام سي دراما قناة dmc دراما من القنوات الأكثر بحثا نظرا لزيادة أعداد مشاهدين هذه القناة من شتى الدول العربية، وترجع هذه القناة إلى الشركة المتحدة، كما تمتاز هذه القناة بعرض مجموعة كبيرة من البرامج والمسلسلات الشهيرة والتي تجذب جميع المشاهدين وتلائم كافة الأذواق من خلال عرض محتوى شامل في كافة المجالات الدراما والدين والمسلسلات القديمة.

تردد قناة دي ام سي دراما

تعتبر جزءا من مجموعة قنوات المتنوعة والمحبوبة لدى المشاهدين العرب، يأتي التردد لهذه القناة أدخل هنا التردد الجديد لقناة dmc دراما، ويمكنك الاستمتاع بمشاهدة مجموعة متنوعة من المسلسلات والبرامج المتميزة التي تلبي احتياجات مختلفة وترضي جميع الأذواق.

تردد قناة dmc “دى إم سى” دراما 2024 عبر نايل سات

القمر الصناعى النايل سات

التردد: 12092.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

والجودة: HD.

تردد قنوات دى ام سى من خلال النايل سات 2024

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12092.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قنوات دي إم سي على العرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11450.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كيفية استقبال القناة على الريسيفر

للقيام بتحديث تردد قناة dmc دراما على جهاز الريسيفر، يمكن اتباع الخطوات التالية: