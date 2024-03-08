سددها الان عبر المصرية للاتصالات..الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر فبراير برقم التليفون

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر فبراير، اصبح من اكثر المواضيع التي يتم البحث عنها في هذا التوقيت، وخاصة بعد ان قامت وزارة الاتصالات بالإعلان يوم 15 فبراير 2024 عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي من خلاله ومن الجدير بالذكر أن وزارة الاتصالات تعطى شهرا سماح لكى تتم عملية السداد، وسوف تستمر حتى موعد 14 مارس 2024.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر فبراير

لكى يتم الاستعلام عن فاتورة الارضي لشهر فبراير يرجى اتباع الخطوات الآتية:

يجب الدخول أولا على الموقع الالكتروني الرسمي للمصرية للاتصالات

النقر بعد ذلك على كلمة فاتورة التليفون الارضي.

ادخال رمز المحافظة الخاصة بك.

إدخال رقم الهاتف الذي ترغب في الاستعلام عن فاتوره.

النقر بعد ذلك على كلمه طلب.

سوف تظهر أمامك على الشاشة الفاتورة الخاصة بالتليفون الذي ادخلته.

أسعار فاتورة التليفون الارضي 2024

قد أعلنت المصرية للاتصالات من قبل عن وجود زيادة في أسعار الخط الأرضي وقد بدأ العمل بهذه الزيادة من مقتبل شهر يناير الماضي وكانت بواقع زيادة 5 جنيهات مصرية على كل فاتوره ولمعرفة اسعار فاتورة التليفون الارضي 2024 تابع الاتي:

25جنية يجب دفعها بقيمة 75 جنيه وتكون كل ربع عام بدلا من دفع قيمة 20جنية.

40 جنية في الشهر لتكون بقيمة 120 جنية كل ربع عام بدلا من دفع قيمة 35 جنيه مصري.

70 جنية في الشهر لتكون بقيمة 210 جنية كل ربع عام بدلا من دفع قيمة 65 جنية.

فى ختام هذا المقال نكون قد انتهينا من توضيح كيفية الاستعلام عن فاتورة الأرضي شهر فبراير، ومعرفة الزيادة المقررة على الفاتورة.